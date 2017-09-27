Скандал с Liglass Trading. Все только начинается?

Главным событием прошлой недели стало расторжение договора с чешской компанией Liglass Trading. Компания не выплатила обещанные $37 миллионов. Кабмин в ответ решил прекратить любые отношения с чехами. Однако сами инвесторы так просто отказываться от сделки с Кыргызстаном не намерены.

Верните $1 миллион

Практически сразу после появившихся сообщений о расторжении контракта Liglass Trading выпустила официальное заявление. В нем озвучено сразу несколько претензий к властям Кыргызстана.

Так, выяснилось, что Liglass Trading хочет вернуть гарантийный взнос за участие в тендере на строительство малых ГЭС в сумме $1 миллион 147 тысяч 720. Пока власти Кыргызстана просили общественность и журналистов подождать до сентября и не спешить с обвинениями, Liglass Trading писала письма нашим чиновникам.

Всего Liglass Trading отправила три письменных извещения — 11 августа, 17 августа и 14 сентября о возврате гарантийного взноса.

В чешской компании уверены, что условия для возвращения взноса ими выполнены. Кыргызская сторона должна была вернуть деньги еще до 11 августа 2017 года.

«Кыргызская сторона, вероятно, попала под давление медиа и без дополнительных объяснений своих действий гарантийный взнос до сих пор не вернула. Доказательством ненадежности и недостоверности кыргызской стороны было вопиющее нарушение постановления правительства № 175 от 24 марта 2017 года, которым Liglass Trading была однозначно заверена в возврате взноса в установленный срок. Возврат взноса также повторно официально подтвержден письмом Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования от 25 мая 2017 года», — говорится в заявлении компании.

В Liglass Trading уверены, что невозврат денег является значительным предупредительным сигналом не только для самой компании, но и для всех потенциальных инвесторов.

«Даже гарантии наивысших государственных органов не являются для инвесторов достаточным гарантом соблюдения безусловных обязательств Кыргызстана. Опасения Liglass Trading, касающиеся возврата инвестиций, оказались оправданными», — говорится в заявлении.

Мы про ссору с «Русгидро» не знали

Все в том же заявлении последовало еще одно откровение чешской компании. Кыргызская сторона якобы скрыла от Liglass Trading принципиальное препятствие в реализации проекта. Из-за него предыдущий инвестор — компания «Русгидро» — ставит проект под угрозу из-за арбитражного разбирательства с Кыргызстаном.

Неожиданно выяснилось: Liglass Trading не знала, что предусмотренная передача 50 процентов акций компании «Верхненарынские ГЭС» не согласована с компанией «Русгидро», а действие это осуществляется только на основании расторжения договора с компанией против ее воли.

«Ни один здравомыслящий предпринимательский субъект не может игнорировать такой серьезный риск, который бы мог вести к потере всех инвестиций компании Liglass Trading. Правительство Кыргызстана не действовало в соответствии с заключенным договором. Оно не предприняло никаких действий для ограничения ущерба в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств и не воспрепятствовало утечке конфиденциальной информации», — говорится в обращении компании.

Liglass Trading отмечает, что в этих условиях должна была сделать все для сохранения своих инвестиций и действовать с особой осторожностью. В итоге решено было не разрывать договор, а просто приостановить выплату $37 миллионов.

Кто с кем будет судиться?

Правительство Кыргызстана стояло на своем. Liglass Trading не выплатила положенные $37 миллионов, поэтому договор с ней расторгается в одностороннем порядке. И никаких возвратов гарантийных взносов не будет.

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Реакция последовала незамедлительно. Liglass Trading пригрозила Кыргызстану международным арбитражем. Основанием стало инвестиционное соглашение, которое подписали стороны. В нем четко указано, что в случае разногласий у сторон есть три месяца на переговоры и еще три — на изучение претензий и ответ по ним.

Фактически скандал с Liglass Trading может тянуться еще как минимум полгода — переговоры со взаимными претензиями наверняка продолжатся. И только потом можно говорить о судебных разбирательствах.

В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования КР уверены, что неисполнение обязательств компанией Liglass Trading по уплате $37 миллионов в установленный срок является основанием к прекращению инвестиционного соглашения.

Чиновники пригрозили, что Кыргызстан примет все предусмотренные инвестиционным соглашением и кыргызским законодательством меры в отношении нарушения компанией Liglass Trading инвестиционного соглашения, включая в дополнение к прекращению действия этого документа взыскание с инвестора невыполненных обязательств.

И снова международный арбитраж

В споре между сторонами наблюдалась краткосрочная пауза. Чиновники КР и чешские инвесторы взяли тайм-аут. Первой молчание нарушила Liglass Trading. На ее официальном сайте появилась дополнительная информация по обращению в международный арбитраж.

В заявлении указывается, что заявление правительства Кыргызской Республики о том, что соглашение о строительстве малых ГЭС и двух станций Верхненарынского каскада может быть расторгнуто в одностороннем порядке, не соответствует действительности. В Liglass Trading считают, что кабмин таким образом вводит в заблуждение не только президента КР, депутатов Жогорку Кенеша, но и общественность.

При этом Liglass Trading уже не первый раз напоминает, что даже разрешение судебных споров в соответствии с законодательством Кыргызстана совсем не исключает вероятности «разборок» в международном арбитраже.

По закону Кыргызстана об инвестициях любой инвестиционный спор решается в судах Кыргызстана, если одна из сторон не просит рассмотреть его путем обращения в международный арбитраж.

Недовольный инвестор может обратиться в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС) для проведения слушаний. Это право дает ему Конвенция по урегулированию инвестиционных споров между государствами и подданными других государств или правил, регулирующих использование дополнительных средств.

Второй вариант — подать иск в арбитраж или международный временный арбитражный трибунал (коммерческий суд), созданный в соответствии с арбитражными правилами комиссии ООН по международному торговому праву.

Напомним, бывший инвестор проекта — российская компания «Русгидро» — также готовится подать на Кыргызстан в международный арбитраж. Чешская Liglass Trading пока только призывает все-таки начать переговоры. До суда дело не дошло. Но правительство Кыргызстана на уступки идти не собирается. И в итоге вместо новых станций мы можем получить в копилку страны еще два международных арбитража и замороженный на неизвестный срок гидроэнергетический проект.