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Экономика

Темира Сариева беспокоит, что между странами ЕАЭС нет доверия

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев считает, что государствам  членам ЕАЭС следует доверять друг другу и исполнять взятые на себя обязательства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

Бывший глава правительства напомнил, что Кыргызстан состоит во многих интеграционных союзах, и власти должны проводить политику согласно взятым на себя обязательствам, а также очень взвешенно подходить к решению вопросов, чтобы избежать нежелательных последствий.

Меня волнует присутствие на границе казахских таможенников. Казахстан утверждает, что через нашу страну идет много «серого импорта». То есть они хотят установить тройной контроль: кроме таможенников на постах будут находиться и представители ЕАЭК. Но в договоре о ЕЭАС такой нормы нет.

Темир Сариев
«В соответствии с требованием Таможенного кодекса мы должны доверять друг другу. Если не доверяем, то ставим своих представителей во всех таможенных пунктах всех членов союза. Это говорит о том, что у наших партнеров есть большие сомнения. То есть президенту и правительству нужно проявить политическую волю и поменять руководство ГТС. На всех КПП должно быть видеонаблюдение и установлен жесткий контроль. Только тогда у наших партнеров будет полное доверие», — сказал Темир Сариев.

Он добавил, что Таможенный кодекс, ратифицированный 30 ноября Жогорку Кенешем, как раз предусматривает, в частности, видеофиксацию на постах. Бывший глава кабмина подчеркнул: Кыргызстан и Казахстан должны вернуться в то состояние, в каком находились до 10 октября, когда Казахстан ужесточил фитосанитарный контроль и на границе образовались многокилометровые очереди из фур.

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Ситуация разрешилась 2 декабря, когда пункты пропуска заработали в штатном режиме.

По мнению Темира Сариева, правительству нужно ускорить процедуру прохождения товаров. Он считает, что правительство должно решить и вопрос возмещения убытков предпринимателям.

«Такая практика у нас была. В 2010-м году была создана аналогичная комиссия, и тогда мы впервые выделили определенные средства для пострадавших предпринимателей. Тогда же была введена отсрочка по выплатам со стороны пострадавших бизнесменов в Соцфонд, она касалась и налогов. Часть предпринимателей освободили от определенных налогов на определенный срок и после трагических июньских событий на юге страны», — заключил Темир Сариев.

Здесь правительство должно также продумать и оказать поддержку из бюджета тем, кто реально понес убытки от простоя на границе. Но самое главное — мы должны извлечь уроки, чтобы впредь не повторять таких ошибок.

Темир Сариев

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