Экономика

Миллионы долларов ушли в Китай. Счетчики завода «Дастан» оказались вдвое дороже

В прошлом году в Кыргызстане было установлено 500 тысяч «умных» счетчиков, закупленных в КНР за $14 миллионов. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Омурбек Женишбеков на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

В ходе обсуждения депутат Улукбек Ормонов выразил обеспокоенность тем, что огромные средства уходят из страны, и поинтересовался наличием отечественных производителей.

По словам Омурбека Женишбекова, производство электронных счетчиков планировалось запустить на базе завода «Дастан», однако стороны не смогли договориться из-за высокой стоимости продукции. Цена отечественных приборов оказалась в 2,5 раза выше зарубежных аналогов.

«Умные» счетчики закупаются на средства кредита Всемирного банка, требования которого подразумевают обязательное проведение тендера. Завод «Дастан» предложил проект на $25 миллионов, в то время как китайская компания выиграла тендер, предложив цену в $14 миллионов», — пояснил замминистра.

Он также добавил, что стоимость одного китайского счетчика составила около $20.

Депутат Улукбек Ормонов остался недоволен такими аргументами. Он подчеркнул, что кабмину следовало поддержать местное производство, а не отдавать предпочтение импорту из-за разницы в цене. По мнению парламентария, государству необходимо создавать условия для того, чтобы такие крупные суммы оставались в стране.
Материалы по теме
«Умные» счетчики заменили 416 инспекторов — Минэнерго
Проект установки «умных» фонарей в Бишкеке обсудили чиновники мэрии
В Баткенской области установят более 54 тысяч «умных» счетчиков
В 2026 году в Кыргызстане установят 390 тысяч «умных» счетчиков
В 2025 году в Кыргызстане установлено рекордное количество «умных» счетчиков
В Ошской области до конца года установят более 100 тысяч «умных» счетчиков
Более 25 тысяч «умных» счетчиков установили в Таласской области
До конца 2025 года будут установлены 500 тысяч современных электросчетчиков
В 2025 году в Бишкеке планируют установить 28 тысяч «умных» счетчиков
В ОАО «ТНК «Дастан» утвердили состав совета директоров
