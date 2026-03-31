Проект установки «умных» фонарей в Бишкеке обсудили чиновники мэрии

Проект установки «умных» фонарей презентовали в мэрии Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, в обсуждении планов принял участие представитель корейской компании Project Vision AI Стивен Бирн.
Отмечается, что новое освещение способно обеспечить равномерную видимость без «слепых зон» в темное время суток. Система оснащена датчиками, реагирующими на движение пешеходов и транспорта — при их появлении уровень освещения автоматически увеличивается.
Внедрение технологии позволит сократить энергопотребление до 86 процентов.
Новое оборудование также предполагает установку камер видеонаблюдения и аналитических систем, которые могут фиксировать нарушения, отслеживать автотранспорт, в том числе угнанные или незарегистрированные автомобили, а также оперативно передавать информацию в соответствующие службы. Предусмотрены функции мониторинга дорожной ситуации, включая выявление ДТП и нарушений ПДД. Это позволит повысить уровень безопасности и снизить транспортные заторы.
Стоимость одного «умного» столба составляет $67 тысяч.
Мэр столицы Айбек Джунушалиев считает, что для запуска проекта необходимо оценить его экономическую целесообразность и определить источники финансирования.
Бишкек может стать первым городом в Центральной Азии, где будет реализована такая система.