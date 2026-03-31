Общество

Проект установки «умных» фонарей в Бишкеке обсудили чиновники мэрии

Проект установки «умных» фонарей презентовали в мэрии Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в обсуждении планов принял участие представитель корейской компании Project Vision AI Стивен Бирн.

Фото пресс-службы мэрии

Отмечается, что новое освещение способно обеспечить равномерную видимость без «слепых зон» в темное время суток. Система оснащена датчиками, реагирующими на движение пешеходов и транспорта — при их появлении уровень освещения автоматически увеличивается.

Внедрение технологии позволит сократить энергопотребление до 86 процентов.

Новое оборудование также предполагает установку камер видеонаблюдения и аналитических систем, которые могут фиксировать нарушения, отслеживать автотранспорт, в том числе угнанные или незарегистрированные автомобили, а также оперативно передавать информацию в соответствующие службы. Предусмотрены функции мониторинга дорожной ситуации, включая выявление ДТП и нарушений ПДД. Это позволит повысить уровень безопасности и снизить транспортные заторы.

Стоимость одного «умного» столба составляет $67 тысяч.

Мэр столицы Айбек Джунушалиев считает, что для запуска проекта необходимо оценить его экономическую целесообразность и определить источники финансирования.

Бишкек может стать первым городом в Центральной Азии, где будет реализована такая система.
Материалы по теме
В Баткенской области установят более 54 тысяч «умных» счетчиков
В 2026 году в Кыргызстане установят 390 тысяч «умных» счетчиков
В 2025 году в Кыргызстане установлено рекордное количество «умных» счетчиков
В Балыкчи зажгли 60 новых уличных фонарей
«Бишкек-2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы
В Ошской области до конца года установят более 100 тысяч «умных» счетчиков
В Балыкчи демонтируют новые фонари
Более 25 тысяч «умных» счетчиков установили в Таласской области
До конца 2025 года будут установлены 500 тысяч современных электросчетчиков
Новые уличные фонари установили на проспекте Чуй в Бишкеке
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
