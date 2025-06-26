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Общество

До конца 2025 года будут установлены 500 тысяч современных электросчетчиков

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» с начала 2025 года установило более 200 тысяч современных счетчиков электроэнергии для частных потребителей по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «НЭСК».

По их данным, «умные» счетчики позволяют в онлайн-режиме вести учет потребления электроэнергии, быстро выявлять неполадки, предотвращать случаи несанкционированного подключения и формировать более точные данные для расчетов.

Кроме того, новая система дает потребителям возможность более эффективно управлять своим энергопотреблением, что способствует рациональному использованию ресурсов.

ОАО «НЭСК» отмечает, что до конца 2025 года планируется установка дополнительных 300 тысяч интеллектуальных приборов, что доведет общее количество до 500 тысяч. Оборудование монтируется по всей стране, включая удаленные и труднодоступные населенные пункты. Особое внимание уделяется разъяснительной работе среди населения о правилах пользования новыми устройствами.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334274/
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