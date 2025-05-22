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Общество

В 2025 году в Бишкеке планируют установить 28 тысяч «умных» счетчиков

В 2025 году в Бишкеке планируют установить 28 тысяч «умных» счетчиков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекского предприятия электрических сетей Айгуль Буланова.

По ее словам, тендер проводится централизованно, работы идут по определенным районам по мере поступления оборудования. Заранее абонентов не оповещают.

На сегодня в рамках проекта уже установлено более 8,6 тысячи аппаратов китайского производства.

«В очередь становиться не надо: мы стараемся одного типа счетчики установить в определенном районе, чтобы потом была устойчивая связь и можно было легко дистанционно получать показания и отключать. Замена у бытовых потребителей осуществляется бесплатно, независимо от фазности. Бизнес должен устанавливать за свой счет», — сказала Айгуль Буланова.

Она отметила, что «умные» счетчики устанавливаются в городе с 2012 года, но начиная с пандемии COVID-19 был большой перерыв.

«Такие счетчики изначально не планировали ставить в спальных районах, где много этажных домов. У них очень низкое потребление, и зимой оно не возрастает, поскольку есть центральное отопление. Такие счетчики не совсем дешевые. Чтобы окупить проект, сделать возврат через продажу электроэнергии, в этажных домах их не устанавливали», — пояснила Айгуль Буланова.

Замена аппаратов производится в целях повышения эффективности электрораспределения, контроля и учета электроэнергии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329947/
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