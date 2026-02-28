10:41
Экономика

В Баткенской области установят более 54 тысяч «умных» счетчиков

Фото Баткенского предприятия электрических сетей. Установка «умных» счетчиков

Баткенское предприятие электрических сетей (филиал ОАО «НЭСК») в 2026 году установит в области 54 тысячи 587 «умных» счетчиков (АСКУЭ). Об этом сообщила его пресс-служба.

Проект реализуют при поддержке Всемирного банка. Его главная цель — модернизация энергетического сектора, переход на цифровое управление и обеспечение эффективного использования электричества.

Распределение новых приборов учета по районам выглядит следующим образом:

  • Сулюктинские РЭС — 15 тысяч 193;

  • Кадамджайские РЭС — 14 тысяч 530;

  • Лейлекские РЭС — 14 тысяч 105;

  • Кызыл-Кийские РЭС — 10 тысяч 150.

В Баткенском ПЭС зарегистрировано 130 тысячи 668 абонентов. Из них 121 тысячу 149 составляют бытовые потребители, 9 тысяч 519 — небытовые.

В 2024-2025 годах специалисты смонтировали в области 62 тысячи 85 интеллектуальных приборов. Энергетики полностью оснастили АСКУЭ Баткен и одноименный район, а также Кызыл-Кию.
