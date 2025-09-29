Более 25 тысяч «умных» счетчиков установили в Таласской области

В Таласской области установили 25 тысяч 668 «умных» счетчиков из запланированных на 2025 год 35 тысяч 806. Об этом сообщила пресс-служба местного предприятия электрических сетей.

По Таласскому району из запланированных 11 тысяч 37 «умных» счетчиков установили 8 тысяч 243.

В Манасском районе из 5 тысяч 294 установили 3 тысячи 92.

В Бакай-Атинском районе из 7 тысяч 513 — 7 тысяч 234.

В районе имени Айтматова из 11 тысяч 191 — 7 тысяч 99.

Установка «умных» счетчиков снижает потери электроэнергии и является важным шагом в цифровизации сети, отметили в ТПЭС.