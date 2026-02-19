В 2026 году в Кыргызстане установят 390 тысяч «умных» счетчиков

В рамках реформы Министерства энергетики и цифровизации системы электроснабжения потребителей ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в 2026 году установит населению 390 тысяч «умных» счетчиков по всей республике.

Этот проект реализуется при поддержке Всемирного банка и направлен на модернизацию национальной энергетической отрасли.

390 тысяч «умных» счетчиков распределены следующим образом:

Бишкек — 91 тысяча 210;

Чуйская область — 89 тысяч 129;

Ошская — 68 тысяч 242;

Баткенская — 54 тысячи 997;

Джалал-Абадская — 71 тысяча 546.

Основная цель цифровизации — повышение прозрачности учета электроэнергии, сокращение технических и коммерческих потерь, улучшение качества электроснабжения и развитие цифровой инфраструктуры в отрасли.

«Умные» счетчики позволяют точно рассчитывать потребление электроэнергии в режиме реального времени, оперативно определять технические неисправности, предотвращать самовольное подключение и формировать точные данные для расчетов.

Кроме того, эта система создает условия для эффективного управления потреблением, помогая потребителям рационально использовать энергоресурсы.