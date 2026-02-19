В 2026 году в Кыргызстане установят 390 тысяч «умных» счетчиков

В рамках реформы Министерства энергетики и цифровизации системы электроснабжения потребителей ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в 2026 году установит населению 390 тысяч «умных» счетчиков по всей республике.
Этот проект реализуется при поддержке Всемирного банка и направлен на модернизацию национальной энергетической отрасли.
390 тысяч «умных» счетчиков распределены следующим образом:
- Бишкек — 91 тысяча 210;
- Чуйская область — 89 тысяч 129;
- Ошская — 68 тысяч 242;
- Баткенская — 54 тысячи 997;
- Джалал-Абадская — 71 тысяча 546.
Основная цель цифровизации — повышение прозрачности учета электроэнергии, сокращение технических и коммерческих потерь, улучшение качества электроснабжения и развитие цифровой инфраструктуры в отрасли.
«Умные» счетчики позволяют точно рассчитывать потребление электроэнергии в режиме реального времени, оперативно определять технические неисправности, предотвращать самовольное подключение и формировать точные данные для расчетов.
Кроме того, эта система создает условия для эффективного управления потреблением, помогая потребителям рационально использовать энергоресурсы.