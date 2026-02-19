10:39
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Общество

В 2026 году в Кыргызстане установят 390 тысяч «умных» счетчиков

В рамках реформы Министерства энергетики и цифровизации системы электроснабжения потребителей ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в 2026 году установит населению 390 тысяч «умных» счетчиков по всей республике.

Этот проект реализуется при поддержке Всемирного банка и направлен на модернизацию национальной энергетической отрасли.

390 тысяч «умных» счетчиков распределены следующим образом:

  • Бишкек — 91 тысяча 210;
  • Чуйская область — 89 тысяч 129;
  • Ошская — 68 тысяч 242;
  • Баткенская — 54 тысячи 997;
  • Джалал-Абадская — 71 тысяча 546.

Основная цель цифровизации — повышение прозрачности учета электроэнергии, сокращение технических и коммерческих потерь, улучшение качества электроснабжения и развитие цифровой инфраструктуры в отрасли.

«Умные» счетчики позволяют точно рассчитывать потребление электроэнергии в режиме реального времени, оперативно определять технические неисправности, предотвращать самовольное подключение и формировать точные данные для расчетов.

Кроме того, эта система создает условия для эффективного управления потреблением, помогая потребителям рационально использовать энергоресурсы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362642/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году в Кыргызстане установлено рекордное количество «умных» счетчиков
В Ошской области до конца года установят более 100 тысяч «умных» счетчиков
Более 25 тысяч «умных» счетчиков установили в Таласской области
До конца 2025 года будут установлены 500 тысяч современных электросчетчиков
В 2025 году в Бишкеке планируют установить 28 тысяч «умных» счетчиков
Почему «умные» счетчики не покупают у местных производителей. Ответ Минэнерго
Минэнерго получит кредит на закупку «умных» счетчиков
В 2025-м в Чуйской области энергетики установят 119,5 тысячи «умных» счетчиков
В Кыргызстане до конца 2025-го установят 500 тысяч «умных» счетчиков. Бесплатно
В Иссык-Кульской области в 2024 году установили более 12 тысяч «умных» счетчиков
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бизнес
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
19 февраля, четверг
10:38
Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за военную службу Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за...
10:36
Временный запрет на импорт саженцев плодово-ягодных растений вводит кабмин
10:32
Парламент одобрил реализацию программы «Единое здоровье»
10:26
Прием в вузы Кыргызстана. Пороговые баллы повышать в этом году не будут
10:19
Парламент одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией