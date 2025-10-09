14:56
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Общество

В Ошской области до конца года установят более 100 тысяч «умных» счетчиков

Министерство энергетики продолжает программу по оснащению населения «умными» приборами учета электроэнергии. В Ошской области к концу 2025-го планируется установить 100 тысяч 850 счетчиков.

Как сообщили в ведомстве, на сегодня смонтировано 78 тысяч 475 устройств. Оставшиеся 22 тысячи 375 установят до конца года. В Оше работы завершены полностью.

В министерстве подчеркивают, что внедрение «умных» счетчиков позволит снизить уровень коррупции, экономить электроэнергию и повысить точность расчетов за счет передачи данных в режиме реального времени.

Жители по вопросам электроснабжения могут круглосуточно обращаться по телефонам: 105 и 1209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346584/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
В природном парке «Кыргыз-Ата» планируют развивать экотуризм
В Ошской области модернизируют токсикологическую лабораторию
В городе Ош родителей оштрафовали за детей, гулявших ночью без сопровождения
Более 25 тысяч «умных» счетчиков установили в Таласской области
Село Гульча может получить статус города районного значения
На перевале Чыйырчык установили необычную намазкану
В селе Он-Эки-Мойнок строится современная школа на 275 мест
На развитие города Ош выделили более 20 миллиардов сомов
В Ошской области 711 объектов подлежат сносу. Они вне закона
До конца 2025 года будут установлены 500 тысяч современных электросчетчиков
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Бизнес
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
9 октября, четверг
14:55
Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут псих...
14:48
В Минстрое обсудили новые проекты детальной планировки и генпланы регионов
14:43
Самат Кыргыз и другие боксеры сразятся за чемпионские пояса в Бишкеке
14:04
Кыргызстан поддерживает процесс урегулирования ситуации в секторе Газа
14:00
Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?