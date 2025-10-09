В Ошской области до конца года установят более 100 тысяч «умных» счетчиков

Министерство энергетики продолжает программу по оснащению населения «умными» приборами учета электроэнергии. В Ошской области к концу 2025-го планируется установить 100 тысяч 850 счетчиков.

Как сообщили в ведомстве, на сегодня смонтировано 78 тысяч 475 устройств. Оставшиеся 22 тысячи 375 установят до конца года. В Оше работы завершены полностью.

В министерстве подчеркивают, что внедрение «умных» счетчиков позволит снизить уровень коррупции, экономить электроэнергию и повысить точность расчетов за счет передачи данных в режиме реального времени.

Жители по вопросам электроснабжения могут круглосуточно обращаться по телефонам: 105 и 1209.