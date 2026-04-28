В Чуйской области установят более 70 тысяч «умных» счетчиков

В 2026-м в Чуйской области планируется установка 70 тысяч 602 современных «умных» счетчиков. Работы начнутся в июне и завершатся до конца года, сообщили в Министерстве энергетики.

Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) реализуется при поддержке Всемирного банка.

В 2025 году в области уже установлено 102 тысячи 652 «умных» счетчика. Благодаря этому значительно повысились качество обслуживания потребителей и надежность электроснабжения. Количество обращений клиентов сократилось наполовину, а потери электроэнергии уменьшились на 1,3 процента.

Также в рамках цифровизации сокращено 47 инспекторских должностей, прекращена выдача бумажных квитанций, а потребители перешли на дистанционное обслуживание через мобильное приложение «Мой свет».

Всего в прошлом году в Кыргызстане установлено 500 тысяч «умных» счетчиков.