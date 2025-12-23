15:33
Экономика

В 2025 году в Кыргызстане установлено рекордное количество «умных» счетчиков

В этом году установлено рекордное количество «умных» счетчиков, сообщает Министерство энергетики.

По его данным, в начале 2025-го ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» планировало установить в общей сложности 500 тысяч «умных» счетчиков. На сегодня этот план полностью выполнен.

В том числе в Бишкеке — 28 тысяч 605 штук, Чуйской области — 114 тысяч 884, Таласской — 36 тысяч 900, Ошской — 108 тысяч 907, Баткенской — 45 тысяч 912, Джалал-Абадской — 82 тысячи 903, Иссык-Кульской — 47 тысяч 929 и Нарынской — 33 тысячи 960.

Основная цель установки «умных» счетчиков — правильное распределение электричества для потребителей, контроль распределенной электроэнергии, дистанционное обслуживание и повышение эффективности учета.

Кроме того, «умные» счетчики:

•        автоматически передают показания на сервер в режиме реального времени;

•        защищают электрическое оборудование от перегрузок;

•        автоматически уведомляют о попытках внешнего вмешательства в работу счетчика;

•        автоматически отключают электроэнергию при наличии дебиторской задолженности и подключают ее после оплаты.

Для справки

С 2022 по 2025 год 724 тысячи 290 приборов учета заменены и подключены к АСКУЭ.

По вопросам электроснабжения вы можете обратиться в кол-центр по следующим номерам: 105, 1209, 0772001209, 0556001209, 0702001209 (WhatsApp).
