Замедление темпов роста мировой экономики в 2026 году прогнозирует ООН

Кризис на Ближнем Востоке нанес мощный удар по мировой экономике, вызвав замедление темпов роста, ускорив инфляцию и повысив уровень неопределенности. Об этом говорится в опубликованном докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.
Согласно прогнозам, рост мирового ВВП в 2026 году составит 2,5 процента, что на 0,2 процента ниже январских оценок и значительно ниже допандемийных показателей. Пересмотр прогноза в сторону понижения свидетельствует о дальнейшем ослаблении и без того сдержанных перспектив мировой экономики.
Из-за конфликта на Ближнем Востоке глобальная тенденция к замедлению инфляции, наблюдавшаяся с 2023 года, приостановилась. Согласно прогнозам, в странах с развитой экономикой уровень инфляции вырастет с 2,6 процента в 2025 году до 2,9 — в 2026-м.
В странах с развивающейся экономикой инфляция ускорится с 4,2 до 5,2 процента, поскольку рост расходов на энергоносители, транспорт и импортные товары подрывает реальные доходы населения и усиливает ценовое давление в широком спектре товарных категорий.
Глобальные финансовые рынки пока демонстрируют стабильность, сумев абсорбировать первоначальный шок. Тем не менее рост цен на энергоносители привел к повышению инфляционных ожиданий, что спровоцировало рост доходности краткосрочных облигаций. Для развивающихся стран это обернулось ужесточением условий внешнего финансирования и ослаблением бюджетно-финансовых позиций.
Как отмечается, влияние кризиса на страны и регионы носит крайне неравномерный характер: наиболее серьезный ущерб нанесен странам Западной Азии. Согласно прогнозам, темпы роста в регионе резко снизятся — с 3,6 процента в 2025 году до 1,4 процента в 2026-м. Это обусловлено не только энергетическим шоком, но и сбоями в нефтедобыче, торговле и сфере туризма.
В других регионах весьма неоднородная ситуация. Ожидается, что в Соединенных Штатах сохранится сравнительная устойчивость: прогнозируемый рост экономики в 2026 году составит 2 процента.
Европа, напротив, оказалась более уязвимой: сильная зависимость от импортных энергоносителей создает серьезную нагрузку как на население, так и на бизнес. Согласно прогнозам, темпы роста в Евросоюзе замедлятся с 1,5 процента в 2025 году до 1,1 процента в 2026-м, в то время как Великобританию ожидает более резкое снижение показателей — с 1,4 до 0,7 процента.
Ожидается, что рост ВВП Китая замедлится с 5,0 до 4,6 процента. Индия остается одной из наиболее быстрорастущих крупных экономик мира: ожидается, что объем производства здесь увеличится на 6,4 процента. Снижение этого показателя по сравнению с уровнем 2025 года (7,5 процента) свидетельствует о сдерживающем влиянии роста стоимости импорта энергоносителей и ужесточения финансовых условий.
Помимо последствий конфликта на Ближнем Востоке, авторы доклада обращают внимание на ослабление катализаторов экономического роста в среднесрочной перспективе.
После мирового финансового кризиса глобальный рост производительности труда замедлился, и нынешние потрясения рискуют усилить эту тенденцию, сдерживая инвестиционные и торговые потоки.
Геополитическая фрагментация и ограниченное фискальное пространство рискуют еще больше подорвать рост производительности труда. Развитие искусственного интеллекта, отмечают эксперты, содержит значительный потенциал, но сопряжено и с серьезными рисками, при этом выгоды, вероятно, получит ограниченное число стран.
Согласно прогнозам авторов доклада, в 2027 году начнется умеренное восстановление экономики с показателем роста на уровне 2,8 процента. Ожидается, что определенную поддержку росту обеспечат устойчивое состояние рынков труда, стабильный потребительский спрос, а также торговая и инвестиционная активность, стимулируемая развитием ИИ.