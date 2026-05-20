Замедление темпов роста мировой экономики в 2026 году прогнозирует ООН

Кризис на Ближнем Востоке нанес мощный удар по мировой экономике, вызвав замедление темпов роста, ускорив инфляцию и повысив уровень неопределенности. Об этом говорится в опубликованном докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

Согласно прогнозам, рост мирового ВВП в 2026 году составит 2,5 процента, что на 0,2 процента ниже январских оценок и значительно ниже допандемийных показателей. Пересмотр прогноза в сторону понижения свидетельствует о дальнейшем ослаблении и без того сдержанных перспектив мировой экономики.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке глобальная тенденция к замедлению инфляции, наблюдавшаяся с 2023 года, приостановилась. Согласно прогнозам, в странах с развитой экономикой уровень инфляции вырастет с 2,6 процента в 2025 году до 2,9 — в 2026-м.

В странах с развивающейся экономикой инфляция ускорится с 4,2 до 5,2 процента, поскольку рост расходов на энергоносители, транспорт и импортные товары подрывает реальные доходы населения и усиливает ценовое давление в широком спектре товарных категорий.

Особую обеспокоенность экспертов вызывают цены на продовольствие. Нарушение поставок удобрений привело к росту издержек производства, что может повлечь снижение урожайности и, как следствие, оказать давление (в сторону повышения) на стоимость продуктов питания.

Глобальные финансовые рынки пока демонстрируют стабильность, сумев абсорбировать первоначальный шок. Тем не менее рост цен на энергоносители привел к повышению инфляционных ожиданий, что спровоцировало рост доходности краткосрочных облигаций. Для развивающихся стран это обернулось ужесточением условий внешнего финансирования и ослаблением бюджетно-финансовых позиций.

Как отмечается, влияние кризиса на страны и регионы носит крайне неравномерный характер: наиболее серьезный ущерб нанесен странам Западной Азии. Согласно прогнозам, темпы роста в регионе резко снизятся — с 3,6 процента в 2025 году до 1,4 процента в 2026-м. Это обусловлено не только энергетическим шоком, но и сбоями в нефтедобыче, торговле и сфере туризма.

В других регионах весьма неоднородная ситуация. Ожидается, что в Соединенных Штатах сохранится сравнительная устойчивость: прогнозируемый рост экономики в 2026 году составит 2 процента.

Европа, напротив, оказалась более уязвимой: сильная зависимость от импортных энергоносителей создает серьезную нагрузку как на население, так и на бизнес. Согласно прогнозам, темпы роста в Евросоюзе замедлятся с 1,5 процента в 2025 году до 1,1 процента в 2026-м, в то время как Великобританию ожидает более резкое снижение показателей — с 1,4 до 0,7 процента.

Ожидается, что рост ВВП Китая замедлится с 5,0 до 4,6 процента. Индия остается одной из наиболее быстрорастущих крупных экономик мира: ожидается, что объем производства здесь увеличится на 6,4 процента. Снижение этого показателя по сравнению с уровнем 2025 года (7,5 процента) свидетельствует о сдерживающем влиянии роста стоимости импорта энергоносителей и ужесточения финансовых условий.

Помимо последствий конфликта на Ближнем Востоке, авторы доклада обращают внимание на ослабление катализаторов экономического роста в среднесрочной перспективе.

После мирового финансового кризиса глобальный рост производительности труда замедлился, и нынешние потрясения рискуют усилить эту тенденцию, сдерживая инвестиционные и торговые потоки.

Геополитическая фрагментация и ограниченное фискальное пространство рискуют еще больше подорвать рост производительности труда. Развитие искусственного интеллекта, отмечают эксперты, содержит значительный потенциал, но сопряжено и с серьезными рисками, при этом выгоды, вероятно, получит ограниченное число стран.

Согласно прогнозам авторов доклада, в 2027 году начнется умеренное восстановление экономики с показателем роста на уровне 2,8 процента. Ожидается, что определенную поддержку росту обеспечат устойчивое состояние рынков труда, стабильный потребительский спрос, а также торговая и инвестиционная активность, стимулируемая развитием ИИ.