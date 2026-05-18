Экономика Кыргызстана выросла на 12,4 процента. Кабмин запускает новые реформы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание в администрации президента, где озвучил новые экономические показатели и дал старт ряду реформ.
По предварительным данным, за январь — апрель 2026-го объем ВВП Кыргызстана составил 602,8 миллиарда сомов. Это на 12,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самый высокий рост зафиксирован в строительной отрасли — 72,8 процента. В промышленности показатель составил 14,7 процента, в сфере услуг — 7,2 процента, в сельском хозяйстве — 3 процента.
По словам Адылбека Касымалиева, рост обеспечен увеличением внутренних источников финансирования в 1,6 раза и внешних — в 2,4 раза.
Во время совещания кабмин также запустил три реформы в рамках правительственных акселераторов. Среди них:
- расширение доступа трудовых мигрантов к пенсионному обеспечению;
- упрощение лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности;
- цифровизация профилактических медосмотров школьников и постановки на учет.
Кроме того, власти разрабатывают информационные системы «Инвестиции» и «Сыйлык», которые должны перевести в электронный формат процессы в сферах инвестиций и государственных наград.
Глава кабмина поручил госорганам реализовать реформы в течение 100 дней и представить конкретные результаты.