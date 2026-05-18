15:39
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Экономика

Экономика Кыргызстана выросла на 12,4 процента. Кабмин запускает новые реформы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание в администрации президента, где озвучил новые экономические показатели и дал старт ряду реформ.

По предварительным данным, за январь — апрель 2026-го объем ВВП Кыргызстана составил 602,8 миллиарда сомов. Это на 12,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий рост зафиксирован в строительной отрасли — 72,8 процента. В промышленности показатель составил 14,7 процента, в сфере услуг — 7,2 процента, в сельском хозяйстве — 3 процента.

Также вырос объем инвестиций в основной капитал. За четыре месяца он достиг 128,6 миллиарда сомов, увеличившись на 69,7 процента.

По словам Адылбека Касымалиева, рост обеспечен увеличением внутренних источников финансирования в 1,6 раза и внешних — в 2,4 раза.

Во время совещания кабмин также запустил три реформы в рамках правительственных акселераторов. Среди них:

  • расширение доступа трудовых мигрантов к пенсионному обеспечению;
  • упрощение лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности;
  • цифровизация профилактических медосмотров школьников и постановки на учет.

Кроме того, власти разрабатывают информационные системы «Инвестиции» и «Сыйлык», которые должны перевести в электронный формат процессы в сферах инвестиций и государственных наград.

Глава кабмина поручил госорганам реализовать реформы в течение 100 дней и представить конкретные результаты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/374242/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Замглавы кабмина рассказал о налоговых реформах для прозрачности экономики
Экономика Кыргызстана растет: главные риски — инфляция и мировая нестабильность
В вузах Кыргызстана перечень специальностей дополнят новыми, связанными с ИИ
Кабмин передал поставки топлива госкомпаниям одному оператору
Кабмин отменил банковское сопровождение закупок для госкомпаний
Глава кабмина встретился с послом США в Кыргызстане. Что обсуждали
Аяз Баетов возглавил финансовый центр «Тамчи» на Иссык-Куле
За скрытый конфликт интересов чиновников смогут увольнять и взыскивать имущество
Ситуация на рынке ГСМ в Кыргызстане остается стабильной
Кабмин меняет правила выбора оператора системы маркировки товаров
Популярные новости
Юань и&nbsp;рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на&nbsp;14&nbsp;мая Юань и рубль обновили рекорды, евро продолжает падать: курсы валют на 14 мая
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и&nbsp;юаня: курс валют на&nbsp;18&nbsp;мая Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в&nbsp;ГНС Как будет проходить ликвидация бездействующих компаний, рассказали в ГНС
Государственный и&nbsp;частный: НБ&nbsp;КР&nbsp;выдал лицензии двум новым банкам Государственный и частный: НБ КР выдал лицензии двум новым банкам
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
18 мая, понедельник
15:32
Акылбек Жапаров заявил о рисках для ледников из-за искусственного вызова дождя Акылбек Жапаров заявил о рисках для ледников из-за иску...
14:55
Amnesty International предоставила статистику смертных казней в странах мира
14:45
В КР пособие для жителей высокогорных районов получают около 29 тысяч человек
14:42
Назначен новый заместитель министра культуры Кыргызстана
14:38
Коррупционный скандал в Украине. Андрея Ермака отпустили из СИЗО под залог