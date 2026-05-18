Экономика Кыргызстана выросла на 12,4 процента. Кабмин запускает новые реформы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание в администрации президента, где озвучил новые экономические показатели и дал старт ряду реформ.

По предварительным данным, за январь — апрель 2026-го объем ВВП Кыргызстана составил 602,8 миллиарда сомов. Это на 12,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий рост зафиксирован в строительной отрасли — 72,8 процента. В промышленности показатель составил 14,7 процента, в сфере услуг — 7,2 процента, в сельском хозяйстве — 3 процента.

Также вырос объем инвестиций в основной капитал. За четыре месяца он достиг 128,6 миллиарда сомов, увеличившись на 69,7 процента.

По словам Адылбека Касымалиева, рост обеспечен увеличением внутренних источников финансирования в 1,6 раза и внешних — в 2,4 раза.

Во время совещания кабмин также запустил три реформы в рамках правительственных акселераторов. Среди них:

расширение доступа трудовых мигрантов к пенсионному обеспечению;

упрощение лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности;

цифровизация профилактических медосмотров школьников и постановки на учет.

Кроме того, власти разрабатывают информационные системы «Инвестиции» и «Сыйлык», которые должны перевести в электронный формат процессы в сферах инвестиций и государственных наград.

Глава кабмина поручил госорганам реализовать реформы в течение 100 дней и представить конкретные результаты.