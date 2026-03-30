Экономика

ГНС: Списание налогов со счетов поможет гражданам избежать переплат

Выставление налогово-платежного требования (НПТ) — это своевременная услуга, которая помогает гражданам не переплачивать лишние суммы. Об этом на пресс-концеренции сообщил начальник управления взыскания ГНС Туратбек Кульчороев.

Налогово-платежное требование (НПТ) — это официальное распоряжение ГНС, которое направляется в банк для принудительного списания признанной налоговой задолженности с банковского счета гражданина.

По словам представителя Налоговой службы, механизм автоматического взыскания защищает налогоплательщиков от накопления огромных штрафов.

Он привел пример: если гражданин должен платить за имущество условно 2 тысячи сомов в год, но по каким-то причинам забывает об этом, в силу вступает срок исковой давности, который, согласно Налоговому кодексу, составляет шесть лет.

«Если человек не платит на протяжении шести лет, его основной долг вырастает до 12 тысяч сомов. Но к этой сумме прибавляются пени — 0,09 процента за каждый день просрочки. В итоге через шесть лет сумма может составить уже 24 тысячи сомов», — отметил Туратбек Кульчороев.

Специалисты ведомства подчеркивают, что НПТ позволяет своевременно и без лишних бюрократических затрат погасить задолженность.

Напомним, Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок взыскания налоговой задолженности. Документ предусматривает внедрение механизма автоматического списания долгов с банковских счетов налогоплательщиков. Речь идет исключительно о признанной задолженности — той, которая не была оспорена либо была подтверждена по итогам судебных разбирательств.
