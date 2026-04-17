Генпрокуратура выявила факты незаконного начисления налогов на 91 миллион сомов

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики установила нарушения законодательства со стороны должностных лиц налоговых органов при налоговой проверке в отношении ОсОО «Б».

В ходе проверки выявлены существенные нарушения требований налогового законодательства в использовании недостоверных данных, допущение ошибок при определении товарно-материальных остатков, а также незаконное начисление налога на добавленную стоимость. В результате указанных нарушений субъекту предпринимательства необоснованно доначислены налоговые обязательства на сумму свыше 91 миллиона сомов.

По результатам прокурорского реагирования нарушенные права предпринимателя восстановлены — незаконно начисленные суммы отменены. Четыре должностных лица Налоговой службы привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Органы прокуратуры последовательно принимают меры по защите прав субъектов предпринимательства, пресечению незаконного вмешательства в их деятельность, а также по обеспечению строгого соблюдения законодательства. 
