За использование фиктивных счетов-фактур будут применять стопроцентные санкции. Об этом заявил глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов на встрече с представителями строительного бизнеса.

По его словам, изменения в законодательстве, в том числе в сфере государственных закупок, должны рассматриваться в комплексе.

Ранее Алмамбет Шыкмаматов поручал подготовить пакетные поправки, чтобы у предпринимателей, работающих по единому налогу, не возникало ограничений при участии в закупках. Напротив, рассматривается возможность расширения их доступа к таким процедурам.

Отдельно глава ГНС остановился на проблеме фиктивных счетов-фактур. Он отметил, что сейчас цифровые системы Налоговой службы позволяют выявлять такие схемы на раннем этапе.

Если товар возникает «из ниоткуда» и оформляются бестоварные поставки, такие счета-фактуры сразу аннулируются, а далее мы выходим на конечного выгодополучателя. Алмамбет Шыкмаматов

По его словам, раньше налоговые органы пытались привлекать к ответственности формальные компании и подставных лиц. Однако теперь акцент сделан на то, кто получает выгоду от схем. В таких случаях применяется стопроцентная санкция от суммы нарушений.

Глава ГНС предупредил, что выявление подобных операций — вопрос времени: проверки могут начаться уже через несколько месяцев после отражения сомнительных сделок в отчетности.

Он сообщил, что в этот же день запланирована встреча с представителями кадастровых органов, где дополнительно обсудят вопросы, поднятые бизнесом.