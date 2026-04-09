12:52
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Экономика

За использование фиктивных счетов-фактур будут применять стопроцентные санкции. Об этом заявил глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов на встрече с представителями строительного бизнеса.

24.kg
Фото 24.kg. Встреча налоговиков с представителями строительного бизнеса
По его словам, изменения в законодательстве, в том числе в сфере государственных закупок, должны рассматриваться в комплексе.

Ранее Алмамбет Шыкмаматов поручал подготовить пакетные поправки, чтобы у предпринимателей, работающих по единому налогу, не возникало ограничений при участии в закупках. Напротив, рассматривается возможность расширения их доступа к таким процедурам.

Отдельно глава ГНС остановился на проблеме фиктивных счетов-фактур. Он отметил, что сейчас цифровые системы Налоговой службы позволяют выявлять такие схемы на раннем этапе.

Если товар возникает «из ниоткуда» и оформляются бестоварные поставки, такие счета-фактуры сразу аннулируются, а далее мы выходим на конечного выгодополучателя.

Алмамбет Шыкмаматов

По его словам, раньше налоговые органы пытались привлекать к ответственности формальные компании и подставных лиц. Однако теперь акцент сделан на то, кто получает выгоду от схем. В таких случаях применяется стопроцентная санкция от суммы нарушений.

Глава ГНС предупредил, что выявление подобных операций — вопрос времени: проверки могут начаться уже через несколько месяцев после отражения сомнительных сделок в отчетности.

Он сообщил, что в этот же день запланирована встреча с представителями кадастровых органов, где дополнительно обсудят вопросы, поднятые бизнесом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/369661/
просмотров: 304
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
9 апреля, четверг
12:50
В Бишкеке пьяного мужчину, пристававшего к девочке, арестовали на трое суток В Бишкеке пьяного мужчину, пристававшего к девочке, аре...
12:41
Отказ выдать данные дольщиков: глава ГНС пригрозил строителям выемкой документов
12:29
«АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
12:28
МВД: В результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц
12:26
Горнодобывающая отрасль КР принесла в бюджет в 2025 году 65,4 миллиарда сомов