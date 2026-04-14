В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан

Налоговая служба Кыргызской Республики делает очередной шаг к цифровизации и упрощению взаимодействия с гражданами. В центре внимания — внедрение системы автоматического начисления налога на нежилое имущество, которая уже вызвала широкий общественный интерес и множество вопросов. Чтобы подробно разъяснить механизм нововведения, представители ГНС, ГУ «Кадастр» и ГУ «Салык Сервис» провели встречу с журналистами.

Новый этап: налоги без лишней бюрократии С 1 марта в стране начала действовать система автоматического начисления налога на имущество на основе данных государственного кадастра. Это решение стало частью масштабной реформы, направленной на упрощение процедур для граждан, исключение человеческого фактора и создание равных условий налогообложения.

Если раньше процесс начисления налогов во многом зависел от самих налогоплательщиков, то теперь система работает автоматически. Все данные подтягиваются напрямую из базы кадастра, а значит, минимизируются ошибки, исключается субъективный фактор и повышается прозрачность.

Как было раньше: очереди, бумаги и часы ожидания До внедрения автоматизации владельцы имущества должны были самостоятельно рассчитывать налог. Для этого они приносили документы — госакты, технические паспорта — и нередко тратили по 3-4 часа на оформление всех процедур.



Сотрудники территориальных налоговых органов помогали производить расчеты, заполнять документы, после чего граждан направляли в кассу для оплаты. При этом налог на нежилое имущество начислялся раз в год, но оплачивался ежеквартально, а налог на жилое имущество — один раз в год.

Такая система неизбежно приводила к ряду проблем: потере времени, бюрократии, рискам ошибок и даже коррупционным факторам. Более того, Налоговая служба фактически была вынуждена доверять данным, предоставленным самими гражданами.

Как стало сейчас: автоматизация и интеграция данных Сегодня система полностью изменилась. Базы данных ГНС и государственного кадастра интегрированы, а начисления производятся автоматически и одинаково для всех.

Гражданам больше не нужно посещать налоговые органы, доказывать свою правоту или приносить документы. Достаточно один раз сверить данные в кадастре — и далее весь процесс будет происходить онлайн:

автоматическое начисление налога;

оплата;

отсутствие необходимости хранить бумажные квитанции.

Фактически государство стремится к модели, при которой налоги будут начисляться так же просто, как приходят счета за коммунальные услуги.

Результаты: рост собираемости в десятки раз Одним из главных показателей эффективности реформы стала собираемость налогов.



По информации ГНС:

В 2024 году по жилым помещениям зарегистрировано 72 тысячи 912 налогоплательщиков. После автоматизации их число выросло до 1 миллиона 475 тысяч 234 человек — увеличение в 22 раза.

По нежилым помещениям:

в 2024-м — 44 тысячи 120 объектов;

в 2026 году — уже 85 тысяч 379.

Суммы также впечатляют:

по жилым помещениям — 494,2 миллиона сомов;

по нежилым — 1,357 миллиарда.

Это наглядно демонстрирует, насколько ранее система была неполной и зависела от добровольности граждан.

Почему возникли ошибки и жалобы Несмотря на очевидные плюсы, внедрение системы выявило ряд проблем. Основная причина — неактуальные данные в кадастровой базе.

Как отмечают в ГНС, многие расхождения связаны с тем, что:

владельцы изменяли объекты недвижимости (перепланировка, расширение, смена назначения), но не вносили изменения в документы;

не проводилась сверка данных по площади и назначению;

объекты находятся на пересечении улиц и дублируются в системе;

указаны неверно ИНН или собственники;

недвижимость фактически используется не по назначению (например, жилой дом превращен в магазин).

В результате возникают ситуации, когда вместо условных 100 сомов начисляется 1 тысяча, что и вызывает недовольство граждан.

Как решают проблему Для устранения несоответствий создана совместная рабочая группа ГНС, ГУ «Кадастр» и ГУ «Салык Сервис». Она работает в усиленном режиме и рассматривает обращения граждан в оперативном порядке.

Алгоритм действий простой:

В «личном кабинете» отображается сумма налога. Если гражданин не согласен, он обращается в рабочую группу по номеру 0221000116 (WhatsApp). Специалисты проверяют данные и, если возможно, исправляют их онлайн. Только в сложных случаях требуется личная явка в кадастр.

Важно, что все обращения рассматриваются в приоритетном порядке.

Временные послабления для граждан Понимая, что система еще проходит этап настройки, государство приняло ряд решений:

начисление пени по спорным объектам приостановлено на весь 2026 год;

меры принудительного взыскания временно не применяются;

налоговые платежные требования (НПТ) также приостановлены.

Это дает гражданам время спокойно привести документы в порядок без риска штрафов.

Позиция ГНС: справедливость и равные условия Как отметил начальник управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов ГНС Туратбек Кульчороев, новый механизм основан на принципе справедливости: если у человека есть имущество, он обязан платить налог.

«Автоматизация позволяет охватить всех налогоплательщиков без исключения, исключая ситуацию, когда одни платят, а другие нет. При этом сохраняется право на обжалование: если гражданин не согласен с начислением, он может обратиться за разъяснением или подать жалобу», — добавил он.

Цифровое будущее: налоги без деклараций Директор ГУ «Салык Сервис» Шамшыбек Качкынбай уулу подчеркнул, что это только первый этап реформы. В перспективе — полный отказ от необходимости самостоятельного расчета налогов.

По его словам, в течение двух-трех лет система должна стать настолько точной, что гражданам не придется заполнять декларации: все данные будут автоматически собраны, проверены и учтены.

Также ведется работа по интеграции уведомлений: через SMS, государственный сервис «Тундук», банковские приложения и электронные кошельки.

При этом гарантирются соблюдение налоговой тайны и безопасность персональных данных.





Масштаб задачи: миллионы объектов

По словам заместителя директора Госагентства по земельным ресурсам Жакшылыка Токтосунова, в Кыргызстане зарегистрировано около 3,7 миллиона объектов недвижимости. При этом значительная часть данных собрана еще в 2002-2007 годах, что объясняет необходимость их актуализации.

В последние два года проводится масштабная работа по верификации данных и их приведению в соответствие с реальностью.

Вопрос о долгах: будет ли доначисление На встрече журналисты задали один из самых острых вопросов: будут ли начисляться налоги за прошлые годы тем, кто ранее не платил.

В ГНС пояснили: автоматическое начисление касается текущего периода; при этом у Налоговой службы есть право начислять налоги за последние шесть лет, но будет применяться индивидуальный подход.

Кроме того, напомнили о важной мере поддержки: по указу президента списана налоговая задолженность, возникшая до 1 января 2022 года, и работа по реализации этого решения продолжается.

Долг по налогам выезду не помеха Журналистов также интересовал вопрос о том, есть ли ограничения на выезд из страны при наличии у человека налоговой задолженности.

Туратбек Кульчороев ответил, что до 50 тысяч сомов налоговой задолженности никаких ограничений на выезд из республики нет.

«Другие госорганы запрещают выезд даже при наличии задолженности в 100 сомов. ГНС пошла навстречу гражданам и не ставит им препоны для выезда. А если задолженность превышает 50 тысяч сомов, то оплатить ее можно сразу на месте и тем самым закрыть долг», — добавил он.

Вывод: неизбежный, но необходимый переход В самой Налоговой службе признают: жалоб от граждан достаточно. Однако подчеркивают — переходный период неизбежен.

Главная цель реформы — не усложнить жизнь, а наоборот, избавить людей от необходимости ходить по инстанциям, собирать документы и тратить время.

Автоматическое начисление налогов — это шаг к современному государству, где большинство процессов происходит быстро, прозрачно и без участия человека. И хотя система еще требует доработки, ее внедрение уже показало: цифровизация способна кардинально изменить привычные механизмы взаимодействия граждан и государства.