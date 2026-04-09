Экономика

В строительной отрасли упростили переход на единый налог и пересматривают ставки

В строительной отрасли упростили переход на единый налог и пересматривают ставки. Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Кубанычбек Ысабеков на встрече с представителями стройбизнеса.

По его словам, в рамках курса «одна страна — один налог», заданного указом президента в 2021 году, продолжается переход к единому налогу. В ответ на обращения бизнеса с 1 января внесены изменения в статьи 258 и 309 Налогового кодекса, которые упростили переход с общего режима.

Кубанычбек Ысабеков
В частности, ранее при переходе компании должны уплачивать НДС с полной учетной стоимости товаров и основных средств, даже если зачет применялся частично. Теперь предусмотрен механизм, позволяющий пересчитывать НДС и платить только по той части, которая фактически подлежит уплате.

Отдельно обсуждается вопрос безналичных расчетов. Сейчас таковыми считаются только переводы со счета на счет. При оплате через банк напрямую на счет строительной компании операция может трактоваться как наличная, что повышает ставку единого налога до 6 процентов.

Представители отрасли считают такую нагрузку высокой. По оценкам ГНС, средняя налоговая нагрузка в строительстве в 2024 году составляла около 4 процентов. В связи с этим рассматривается возможность снижения ставки до 5 процентов, однако решение пока не принято.

Изменения коснулись и учета авансовых платежей. Теперь налоговые обязательства возникают не только после оформления акта выполненных работ, но и при получении средств или выставлении счета-фактуры. Это направлено на случаи, когда объекты фактически реализуются, но выручка не отражается и налоги не уплачиваются.

Кроме того, ввели автоматическое начисление налога на имущество: ранее — для жилых помещений, а с этого года — и для нежилых.

В ГНС признают, что в кадастровых данных есть неточности, поэтому рассматривается возможность не начислять пени в 2026 году при условии своевременной уплаты основного налога.

В ведомстве отметили, что новые механизмы будут дорабатываться с учетом предложений бизнеса.
