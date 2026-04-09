Мы не заманиваем в ловушку: глава ГНС об опасениях строителей по единому налогу

Предприниматели строительного сектора города Оша обратились к руководству Государственной налоговой службы Кыргызстана с просьбой ввести для застройщиков специальный налоговый режим на основе контракта.

Делегация бизнесменов обосновала свою инициативу тем, что строительство имеет специфический длинный инвестиционный цикл, требующий прозрачного и заранее прогнозируемого механизма налоговых обязательств. По мнению застройщиков, в отличие от сферы торговли, в строительстве такой режим будет работать эффективно благодаря четким технико-экономическим показателям каждого объекта.

Фото 24.kg. Встреча налоговиков с представителями строительного бизнеса
Однако председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов ответил на это предложение отказом, подчеркнув, что ведомство не намерено возвращаться к практике налоговых контрактов.

Он отметил, что подобные механизмы остались в прошлом и сейчас государство делает ставку на систему единого налога, которая призвана полностью обелить отрасль.

Глава ведомства призвал предпринимателей повышать налоговую культуру и сознательность, заявив, что доверие и прозрачность важнее сиюминутных денежных поступлений.

В ответ на опасения бизнеса о том, что после перехода на новые режимы государство может резко поднять налоговые ставки, Алмамбет Шыкмаматов заверил, что в современном Кыргызстане это невозможно. Он подчеркнул, что активное гражданское общество и само бизнес-сообщество не позволят властям принимать такие необоснованные решения.

Председатель ГНС добавил, что целью реформ является создание стабильных условий, а не ловушек для налогоплательщиков.
