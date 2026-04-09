Экономика

Налоговые отчисления строительного сектора увеличились до 18 миллиардов сомов

Строительный сектор Кыргызстана увеличил налоговые отчисления до 18 миллиардов сомов. Об этом заявил глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов на встрече с представителями отрасли.

Фото 24.kg. Встреча налоговиков с представителями строительной отрасли
По его словам, в 2020 году строительный сектор оплатил около 1 миллиарда 876 миллионов сомов налогов. В 2021-м они составили 2 миллиарда 334 миллиона сомов, в 2022-м — 4 миллиарда 263 миллиона.

В 2023 году показатель вырос до 7 миллиардов 886 миллионов сомов, в 2024-м — до 10 миллиардов 385 миллионов, а в 2025-м достиг 17 миллиардов 764 миллионов.

Отмечен рост поступлений и в начале этого года: если в январе-феврале 2025-го поступило 2 миллиарда 587 миллионов сомов налогов, то в 2026-м — уже 4 миллиарда 491 миллион.

Глава ГНС подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют об «обелении» строительного сектора, устойчивом росте и улучшении налогового администрирования.
Материалы по теме
Строители просят налоговые льготы по аналогии со швейной отраслью Кыргызстана
За использование фиктивных счетов-фактур будут применять стопроцентные санкции
В строительной отрасли упростили переход на единый налог и пересматривают ставки
В Кыргызстане начали строительство штаба 8-й гвардейской дивизии
46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Пилотная система электронного счета-фактуры с ЭТТН вызывает много вопросов
Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Мечеть на 20 тысяч человек и высотки: как застраивается юг Бишкека
Национальный вакцинный склад построят в Кыргызстане
Кыргызстан держит одни из самых низких налогов в Центральной Азии
