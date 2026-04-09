Строители просят налоговые льготы по аналогии со швейной отраслью Кыргызстана

Представители строительного бизнеса на встрече с главой ГНС Алмамбетом Шыкмаматовым подняли вопрос о предоставлении налоговых льгот по аналогии со швейной отраслью.

По словам предпринимателей, швейные предприятия работают в льготном режиме с пониженной ставкой около 0,25 процента, а совокупные налоговые выплаты остаются минимальными. В этой связи строители предложили рассмотреть возможность аналогичных послаблений для своей отрасли, учитывая большое количество работников, в том числе разнорабочих, которых сложно администрировать и вовлекать в налоговую систему.

В частности, прозвучало предложение освободить сектор от подоходного налога и страховых взносов. В ответ Алмамбет Шыкмаматов отметил, что такие инициативы уже прорабатываются и могут способствовать «обелению» отрасли.

Кроме того, на встрече обсуждали вопросы налога на имущество. Представители бизнеса указали, что ранее могли самостоятельно подавать расчеты и делать перерасчет при продаже объектов в течение года. Однако с введением автоначисления, по их словам, механизм перерасчета стал менее понятным.

В ГНС признали наличие проблемы. Отмечено, что при продаже объекта обязанность по уплате налога должна переходить к новому владельцу со следующего месяца. При этом вопрос перерасчета для прежнего собственника остается актуальным и требует дополнительного урегулирования.

Стороны договорились продолжить обсуждение предложенных инициатив и доработать механизмы с учетом интересов бизнеса.