Экономика

Строители просят налоговые льготы по аналогии со швейной отраслью Кыргызстана

Представители строительного бизнеса на встрече с главой ГНС Алмамбетом Шыкмаматовым подняли вопрос о предоставлении налоговых льгот по аналогии со швейной отраслью.

По словам предпринимателей, швейные предприятия работают в льготном режиме с пониженной ставкой около 0,25 процента, а совокупные налоговые выплаты остаются минимальными. В этой связи строители предложили рассмотреть возможность аналогичных послаблений для своей отрасли, учитывая большое количество работников, в том числе разнорабочих, которых сложно администрировать и вовлекать в налоговую систему.

В строительной отрасли упростили переход на единый налог и пересматривают ставки

В частности, прозвучало предложение освободить сектор от подоходного налога и страховых взносов. В ответ Алмамбет Шыкмаматов отметил, что такие инициативы уже прорабатываются и могут способствовать «обелению» отрасли.

Кроме того, на встрече обсуждали вопросы налога на имущество. Представители бизнеса указали, что ранее могли самостоятельно подавать расчеты и делать перерасчет при продаже объектов в течение года. Однако с введением автоначисления, по их словам, механизм перерасчета стал менее понятным.

В ГНС признали наличие проблемы. Отмечено, что при продаже объекта обязанность по уплате налога должна переходить к новому владельцу со следующего месяца. При этом вопрос перерасчета для прежнего собственника остается актуальным и требует дополнительного урегулирования.

Стороны договорились продолжить обсуждение предложенных инициатив и доработать механизмы с учетом интересов бизнеса.
Материалы по теме
За использование фиктивных счетов-фактур будут применять стопроцентные санкции
В строительной отрасли упростили переход на единый налог и пересматривают ставки
Налоговые отчисления строительного сектора увеличились до 18 миллиардов сомов
В Кыргызстане начали строительство штаба 8-й гвардейской дивизии
46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Пилотная система электронного счета-фактуры с ЭТТН вызывает много вопросов
Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Мечеть на 20 тысяч человек и высотки: как застраивается юг Бишкека
Национальный вакцинный склад построят в Кыргызстане
Кыргызстан держит одни из самых низких налогов в Центральной Азии
