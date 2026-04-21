ТЭЦ и тепловые сети Бишкека освободят от налогов

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление № 236 от 30 апреля 2022 года, регулирующее применение норм Налогового кодекса и соглашений ЕАЭС.

Согласно документу, в перечень организаций, освобожденных от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, включили два муниципальных предприятия — Бишкекскую ТЭЦ и «Бишкекские тепловые сети».

Кроме того, в тексте постановления термин «коммунальные» предприятия заменили на «муниципальные», что приводит документ в соответствие с действующей терминологией.

Включение столичных энергетических предприятий в список льготников означает, что они смогут работать без налоговой нагрузки по указанным видам налогов, что, как ожидается, должно повлиять на стабильность обеспечения города теплом.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.