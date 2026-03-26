Налоговые долги будут списывать автоматически со счетов граждан

Министерство экономики и коммерции КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок взыскания налоговой задолженности.

Документ предусматривает внедрение механизма автоматического списания задолженности с банковских счетов налогоплательщиков. Речь идет о признанной задолженности — не оспоренной либо подтвержденной по итогам судебных разбирательств.

Согласно проекту, после истечения 30 календарных дней с момента уведомления о необходимости погашения долга Государственная налоговая служба при кабинете министров КР получит право направлять требования в банки, а также операторам электронных денег и платежных систем.

Финансовые организации будут обязаны в приоритетном порядке списывать средства в счет погашения задолженности. За неисполнение требований предусмотрена ответственность.

В Минэкономики отмечают, что изменения направлены на приведение действующего порядка в соответствие с законом, принятым 31 декабря 2025 года. Кроме того, предлагается расширить механизм взыскания на счета физических лиц и обеспечить равные условия исполнения налоговых обязательств для всех категорий налогоплательщиков.

Ранее аналогичный порядок уже применялся в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проект постановления размещен на Едином портале общественного обсуждения нормативных правовых актов. Предложения и замечания принимаются от представителей бизнеса, экспертного сообщества и граждан.