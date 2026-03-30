Экономика

ГНС: У нас нет прямого доступа к банковским счетам граждан

ГНС не имеет прямого доступа к банковским счетам граждан. Об этом на пресс-конференции, посвященной механизму списания налоговых долгов со счетов физических лиц, сообщил начальник управления взыскания Налоговой службы Туратбек Кульчороев. 

Налоговые долги будут списывать автоматически со счетов граждан

По его словам, утверждения о том, что ГНС может самостоятельно распоряжаться средствами на счетах кыргызстанцев, не соответствуют действительности.

Налоговики лишь формируют налогово-платежное требование (НПТ) и передают его в адрес банков. При этом Налоговая служба не видит остатков на счетах или движений по картам, строго соблюдая закон о банковской тайне.

Фото — скриншот с прямого эфира. Туратбек Кульчороев
В ведомстве также развеяли опасения граждан по поводу возможного списания неверных сумм. Туратбек Кульчороев подчеркнул, что каждый налогоплательщик имеет уникальный идентификационный номер (ИНН), который никогда не повторяется. Использование ИНН полностью исключает риск того, что система ошибется в расчетах или спишет деньги не с того человека.

Это крайняя мера. ГНС объяснила, как будут списывать долги со счетов граждан

Специалисты ГНС отмечают, что механизм принудительного взыскания со счетов — это не наказание, а удобный инструмент. Он помогает гражданам своевременно исполнять свои обязательства и не допускать начисления огромных пеней. Инструмент позволяет оплачивать ровно ту сумму, которая установлена законом, без лишних переплат и бюрократии.

Напомним, Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок взыскания налоговой задолженности. Документ предусматривает внедрение механизма автоматического списания долгов с банковских счетов налогоплательщиков. Речь идет исключительно о признанной задолженности — той, которая не была оспорена либо была подтверждена по итогам судебных разбирательств.
Материалы по теме
Это крайняя мера. ГНС объяснила, как будут списывать долги со счетов граждан
Животноводческим экспортерам сумму доначисленного налога снизят до 3 процентов
Налоговые долги будут списывать автоматически со счетов граждан
Садыр Жапаров принял гендиректора швейцарской компании SICPA SA. Что обсуждали
Иностранных преподавателей освободят от налогов: закон вынесли на обсуждение
Глава ГНС бизнесу: Налоговая политика должна быть партнерской
Внедрение системы «Базар»: ГНС собрала более 1 миллиарда сомов налогов
Учредителей ОсОО хотят заставить отвечать по налоговым долгам компаний
Кабмин предложил изменить правила налоговых проверок и возврата НДС
Когда платить? ГНС разъяснила дату налогового обязательства
