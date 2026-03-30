ГНС: У нас нет прямого доступа к банковским счетам граждан

ГНС не имеет прямого доступа к банковским счетам граждан. Об этом на пресс-конференции, посвященной механизму списания налоговых долгов со счетов физических лиц, сообщил начальник управления взыскания Налоговой службы Туратбек Кульчороев.
По его словам, утверждения о том, что ГНС может самостоятельно распоряжаться средствами на счетах кыргызстанцев, не соответствуют действительности.
Налоговики лишь формируют налогово-платежное требование (НПТ) и передают его в адрес банков. При этом Налоговая служба не видит остатков на счетах или движений по картам, строго соблюдая закон о банковской тайне.
Специалисты ГНС отмечают, что механизм принудительного взыскания со счетов — это не наказание, а удобный инструмент. Он помогает гражданам своевременно исполнять свои обязательства и не допускать начисления огромных пеней. Инструмент позволяет оплачивать ровно ту сумму, которая установлена законом, без лишних переплат и бюрократии.
Напомним, Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о внесении изменений в порядок взыскания налоговой задолженности. Документ предусматривает внедрение механизма автоматического списания долгов с банковских счетов налогоплательщиков. Речь идет исключительно о признанной задолженности — той, которая не была оспорена либо была подтверждена по итогам судебных разбирательств.