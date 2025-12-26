Тарифная льгота на ввоз электромобилей в Армению, Беларусь и Кыргызстан начнет действовать с 22 января следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Ранее межправительственный совет Евразийского экономического союза предоставил эту преференцию — решение принято на заседании в Москве. Главы правительств стран объединения договорились предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд государств-членов в 2026-м.

Решение касается «чистых электричек» (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Беларусь в количестве 20 тысяч штук, а также «чистых электричек» и «последовательных гибридов» (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Армению в количестве 15 тысяч единиц и Кыргызстан в количестве 15 тысяч.