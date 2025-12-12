Тарифную льготу на ввоз электромобилей в Кыргызстан в 2026 году предоставил ЕАЭС

Межправительственный совет Евразийского экономического союза предоставил тарифную льготу на ввоз электромобилей в Армению, Беларусь и Кыргызстан в следующем году. Решение принято на заседании в Москве.

Главы правительств стран союза договорились предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в ряд государств-членов в 2026-м.

Решение касается «чистых электричек» (код 8703 80 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Беларусь в количестве 20 тысяч штук, а также «чистых электричек» и «последовательных гибридов» (код 8703 80 000 5 ТН ВЭД ЕАЭС), ввозимых в Армению в количестве 15 тысяч единиц и Кыргызстан в количестве 15 тысяч.

«Мера таможенно-тарифного регулирования уже продемонстрировала положительный эффект в предыдущие годы своего действия. Ожидаем, что она и дальше будет способствовать формированию рынка электромобилей и развитию зарядной инфраструктуры, а также увеличению доли экологически чистого транспорта на территории Евразийского экономического союза», — сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Армении, Беларуси и Кыргызстане. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Казахстане или России. В случае с «последовательными гибридами» запрет также касается передачи прав лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Беларуси.