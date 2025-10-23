Кыргызстан просит ЕЭК о продлении ввозной таможенной льготы на электромобили

В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Кыргызстана об освобождении на 2026 год от ввозной таможенной пошлины импортируемых в республику электромобилей в количестве 15 тысяч штук. Об этом говорится на сайте ЕАЭС.

Предлагаемая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу и уровня загрязненности городов.

На прошедшем в Бишкеке форуме «Бизнес, экология и спорт — Ак-илбирс 2025» также не обошли вниманием развитие экологического транспорта в стране. Гендиректор одной из компаний, занимающейся поставками электромобилей и зарядных станций в Кыргызстан, Ханчоро Мурзалиев рассказал о вкладе электромобилей в зеленое развитие страны.

Целью своей деятельности он назвал возможность кыргызстанцев добраться на электромобиле в любую точку Кыргызстана.

По его словам, автомобили на двигателе внутреннего сгорания оказывают негативное влияние на экологию. Электромобили сокращают выбросы углекислого газа на 70 процентов.

Ханчоро Мурзалиев сообщил, что в стране свыше 40 тысяч пользователей электромобилей, которые пользуются приложением для поиска электроподзарядных устройств.

Напомним, ежегодная квота в 10 тысяч штук по беспошлинному ввозу электромобилей в Кыргызстан в 2025 году уже исчерпана.

Ханчоро Мурзалиев также рассказал о планах установки солнечных панелей в комплекте с электрозарядными станциями на экопосту «Энильчек».