Атака на Иран. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла $94

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла $94. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на эту нефть с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 10 процентов впервые с 29 сентября 2023 года. А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на уровне $92,37 за баррель (+14,02 процента).

Тем временем, США пересмотрели свою стратегию о сопровождении танкеров в Ормузском проливе. Теперь Вашингтон намерен сначала ослабить позиции Ирана и только потом, когда ситуация будет благоприятной, приступить к сопровождению судов через Ормуз, — заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

Ранее аналитики прогнозировали резкий скачок стоимости нефти. Основной причиной подорожания называлась блокировка Ормузского пролива.

Все экспортеры энергоносителей в Персидском заливе объявят о форс-мажоре в ближайшие дни, цены на нефть взлетят до $150 за баррель, предупреждал министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.