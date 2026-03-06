18:17
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Катар: Все экспортеры энергоносителей в Персидском заливе объявят о форс-мажоре

Все экспортеры энергоносителей в Персидском заливе объявят о форс-мажоре в ближайшие дни, цены на нефть взлетят до $150 за баррель. Об этом заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

По его словам, даже если война на Ближнем Востоке закончится немедленно, Катару понадобятся недели или месяцы, чтобы восстановить поставки сжиженного природного газа после иранских ударов по производству в Рас-Лаффане.

Он отметил, что больше всего от сокращения поставок пострадает Европа, которой придется конкурировать за газ с азиатскими покупателями, а страны Персидского залива не смогут выполнить свои обязательства.

Читайте по теме
Атака на Иран. Цена газа в Европе превысила $700 впервые с января 2023 года

«Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил о форс-мажорных обстоятельствах, сделают это в ближайшие несколько дней, пока все продолжается. Всем экспортерам в регионе Персидского залива придется объявить форс-мажор, если они этого не сделают, в какой-то момент им придется платить законную неустойку», — прокомментировал Саад аль-Кааби.

Глава Минэнерго Катара прогнозирует, что в ближайшие две-три недели цены на сырую нефть могут вырасти до $150 за баррель, если Ормузский пролив останется заблокирован.

Цены на газ, по его мнению, могут вырасти в четыре раза по сравнению с периодом до начала войны в Иране.

Напомним, Тегеран закрыл Ормузский пролив.

«Тегеран будет наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через пролив», — заявил КСИР. Он подчеркнул, что решение касается всех кораблей без исключений.

Ормузский пролив проходят около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Блокировка «коридора» грозит резким скачком цен на энергоносители, предупреждали эксперты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364892/
6 марта, пятница
18:14
