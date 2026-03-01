Атака на Иран. Тегеран перекрыл Ормузский пролив для прохода судов

Корпус стражей исламской революции (КСИР) перекрыл Ормузский пролив для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана. Об этом телеканалу Al Mayadeen сообщил представитель КСИР Эбрахим Джабари.

«КСИР в настоящее время осуществляет блокировку Ормузского пролива после агрессии против Ирана», — сказал он.

Напомним, через этот пролив проходят около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Блокировка «коридора» грозит резким скачком цен на энергоносители. Эксперты прогнозируют рост цены на нефть до $100 за баррель.

Агентство Reuters подтвердило информацию со ссылкой на представителя военно-морской миссии Евросоюза. По его данным, КСИР с помощью УКВ-радио предупреждает суда, что им запрещено пересекать пролив.

Из-за этого в районе порта Бендер-Аббас уже образовалась пробка из кораблей, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.

Он заявил, что аятолла Али Хаменеи убит.