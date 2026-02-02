16:44
Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит Кыргызстану $50 миллионов

Министерство финансов КР на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции представило проект кредитного соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

По словам заместителя министра финансов Нурбека Акжолова, в рамках проекта «Развитие устойчивого финансового рынка для микро-, малых и средних предприятий в Кыргызской Республике», на реализацию которого Всемирный банк уже выделил $120 миллионов, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций дополнительно выделит 7,3 миллиарда японских йен — $50 миллионов.

Кредит выдается на 32 года, из которых семь лет и шесть месяцев — по плавающей ставке. По словам замминистра, ставка составляет 1 процент.

Чиновник отметил, что средства будут выдаваться малому и среднему бизнесу для поддержки «зеленых проектов». Кредиты в сумме от 100 тысяч сомов до 50 миллионов сомов будут выдаваться предпринимателям на срок пять лет под 8 процентов годовых.

Нурбек Акжолов сообщил, что выделенные Всемирным банком $120 миллионов начали выдаваться предпринимателям с начала февраля.

По итогам обсуждения депутаты одобрили проект соглашения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360235/
