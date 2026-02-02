Тарифную льготу на импорт сырья для производства сахара предоставили Кыргызстану. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что решение принято в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Совет ЕЭК предоставил КР тарифную льготу на импорт сырья для производства сахара.

До 31 декабря 2026 года от уплаты ввозных пошлин освобождается объем тростникового сахара-сырца в размере 20 тысяч тонн. Мера направлена на поддержку переработчиков и стабилизацию цен на сахар на внутреннем рынке.

Совет ЕЭК также одобрил проект протокола к Договору о ЕАЭС, который предусматривает запуск механизма финансового содействия межгосударственным кооперационным программам в агропромышленном комплексе за счет бюджета объединения.

В ведомстве заметили, что ранее такой инструмент действовал для промышленной кооперации, теперь его планируют распространить на проекты в сельском хозяйстве.