Экономика

Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров

Страны Евразийского экономического союза к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, ЕЭК и государства ЕАЭС приступили к поэтапной реализации плана мероприятий.

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на пленарном заседании Х международного форума «Биржевой товарный рынок» отметил, что на 2026-2027 годы намечены разработка и принятие основных регулирующих документов, касающихся рынка.

В 2029-м планируется провести имитационные торги. После этого и появления соответствующей инфраструктуры начнется создание системы индикаторов. При этом основным вопросом будет формирование перечня товаров, торгуемых на общем биржевом товарном рынке союза.

«Создание единого биржевого рынка призвано стать действенным инструментом реагирования на современные экономические вызовы. По сути, это позволит перейти на качественно новый уровень обеспечения свободы движения товаров в рамках ЕАЭС. Полагаю, что обращаться на общем биржевом рынке союза должны товары, составляющие основу экономик наших стран», — сказал Максим Ермолович.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/366957/
