Кыргызстан получил тарифные льготы на импорт отдельных видов овощей

Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины на импорт отдельных видов овощей для розничной торговли в странах ЕАЭС.

В частности, Кыргызстан получил тарифные льготы на:

картофель — не более 50 тысяч тонн;

цветную капусту и брокколи — не более 500 тонн;

огурцы — не более 400 тонн;

баклажаны — не более 200 тонн;

сладкий стручковый перец — не более 2 тысяч тонн (до 30 июня 2026 года);

томаты — до 5 тысяч тонн (до 31 мая 2026-го).

«Традиционно в период межсезонья на рынке овощей отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства. Принятая мера позволит обеспечить дополнительное предложение на внутреннем рынке и повысить доступность овощей для населения», — сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты его официального опубликования.