Программу защиты прав потребителей на 2026-2030 годы утвердили страны ЕАЭС

Евразийский межправительственный совет утвердил программу совместных действий государств — членов Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей на 2026-2030 годы. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

«Программа стала знаковым событием на пути формирования справедливого и конкурентоспособного экономического пространства ЕАЭС, гарантирующего надежную защиту интересов граждан и добросовестного бизнеса», — отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин.

По его словам, документ основан на опыте совместной работы стран Союза, проведенной в 2022-2025 годах. Цель программы — обеспечить максимальную защиту граждан в условиях цифровой экономики и повысить привлекательность внутреннего рынка для бизнеса.

Страны ЕАЭС сосредоточат усилия на развитии удобных цифровых сервисов, повышении правовой грамотности граждан, формировании прозрачных и понятных правил функционирования потребительского рынка. Также продолжат обмен опытом и разработку общих подходов по противодействию недобросовестным практикам и защите прав и интересов потребителей.