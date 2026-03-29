Экономика

Программу защиты прав потребителей на 2026-2030 годы утвердили страны ЕАЭС

Евразийский межправительственный совет утвердил программу совместных действий государств — членов Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей на 2026-2030 годы. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

«Программа стала знаковым событием на пути формирования справедливого и конкурентоспособного экономического пространства ЕАЭС, гарантирующего надежную защиту интересов граждан и добросовестного бизнеса», — отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Александр Субботин.

По его словам, документ основан на опыте совместной работы стран Союза, проведенной в 2022-2025 годах. Цель программы — обеспечить максимальную защиту граждан в условиях цифровой экономики и повысить привлекательность внутреннего рынка для бизнеса.

Страны ЕАЭС сосредоточат усилия на развитии удобных цифровых сервисов, повышении правовой грамотности граждан, формировании прозрачных и понятных правил функционирования потребительского рынка. Также продолжат обмен опытом и разработку общих подходов по противодействию недобросовестным практикам и защите прав и интересов потребителей.
Материалы по теме
Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров
Бывший сотрудник ОсОО «Газпром Кыргызстан» получил назначение в органах ЕЭК
Департамент трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК возглавила Айгуль Рыскулова
В ЕАЭС упростили перевозку опасных грузов
Проект соглашения о борьбе с нелегальным контентом направлен в страны ЕАЭС
Перспективы использования ИИ в антимонопольном регулировании обсудили в ЕЭК
В ЕАЭС упростили подтверждение происхождения товаров
Результаты макроэкономического развития в странах ЕАЭС озвучил Данияр Иманалиев
В странах ЕАЭС усилили защиту бизнеса в антимонопольных расследованиях
Тарифную льготу на импорт сырья для производства сахара предоставили Кыргызстану
Популярные новости
Эмбарго на&nbsp;бензин: Россия закрывает экспорт с&nbsp;1&nbsp;апреля из-за мирового кризиса Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса
Резкое падение рубля сменилось столь&nbsp;же быстрым ростом. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;марта Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Рубль и&nbsp;евро вновь ушли в&nbsp;минус. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;марта Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Владимир Путин подписал указ об&nbsp;ограничении на&nbsp;вывоз в&nbsp;ЕАЭС наличных рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
