В ЕАЭС решили временно ограничить импорт некоторых видов одежды из Вьетнама. Решение принято на коллегии Евразийской экономической комиссии.

По данным пресс-службы ЕЭК, решено применить триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, включая трикотаж.

«Путем принятия меры мы обеспечим соблюдение параметров соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и поддержим производителей ЕАЭС», — прокомментировал решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В течение шести месяцев с указанной продукции вместо нулевой таможенной пошлины будет взиматься ввозная пошлина согласно действующей ставке единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Основанием стало превышение триггерного уровня импорта товара из Вьетнама, предусмотренного соглашением, по итогам 2025 года, пояснили в ЕЭК.