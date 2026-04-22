Экономика

В ЕАЭС решили временно ограничить импорт некоторых видов одежды из Вьетнама. Решение принято на коллегии Евразийской экономической комиссии.

По данным пресс-службы ЕЭК, решено применить триггерную защитную меру в отношении отдельных видов одежды из Вьетнама, включая трикотаж.

«Путем принятия меры мы обеспечим соблюдение параметров соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и поддержим производителей ЕАЭС», — прокомментировал решение министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В течение шести месяцев с указанной продукции вместо нулевой таможенной пошлины будет взиматься ввозная пошлина согласно действующей ставке единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Основанием стало превышение триггерного уровня импорта товара из Вьетнама, предусмотренного соглашением, по итогам 2025 года, пояснили в ЕЭК.
Материалы по теме
Меры по антидемпинговым пошлинам на диоксид титана и фольгу утвердили в КР
Кыргызстан получил тарифные льготы на импорт отдельных видов овощей
Программу защиты прав потребителей на 2026-2030 годы утвердили страны ЕАЭС
Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров
Бывший сотрудник ОсОО «Газпром Кыргызстан» получил назначение в органах ЕЭК
Департамент трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК возглавила Айгуль Рыскулова
В ЕАЭС упростили перевозку опасных грузов
Проект соглашения о борьбе с нелегальным контентом направлен в страны ЕАЭС
Перспективы использования ИИ в антимонопольном регулировании обсудили в ЕЭК
В ЕАЭС упростили подтверждение происхождения товаров
Популярные новости
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и&nbsp;тенге. Курсы валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
Атака на&nbsp;Иран. Тегеран снова объявил о&nbsp;закрытии Ормузского пролива Атака на Иран. Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;мире резко сокращается количество авиарейсов&nbsp;&mdash; Bloomberg Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиарейсов — Bloomberg
Бизнес
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
22 апреля, среда
09:15
Эрназар Акматалиев возглавил мировой рейтинг лучших борцов по версии UWW Эрназар Акматалиев возглавил мировой рейтинг лучших бор...
09:05
Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
08:51
В ЕАЭС решили временно ограничить импорт некоторых видов одежды из Вьетнама
08:36
Бутан намерен участвовать во втором Глобальном горном саммите «Бишкек+25»
08:34
Ударила детей. В Джалал-Абадской области учитель уволилась после инцидента
21 апреля, вторник
23:34
Airbus приступил к наземным испытаниям нового грузового самолета A350F
23:15
В Алматы открылась выставка «Сулайман-Тоо — всемирное наследие»