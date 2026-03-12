Есть минусы. Производители против повышения акцизов на сладкие напитки

Ассоциация развития агропромышленного комплекса (АПК) предлагает отклонить проект повышения акцизных ставок на сахаросодержащие напитки, предложенный Министерством здравоохранения.

Организация разделяет необходимость укрепления здоровья населения и профилактики неинфекционных заболеваний. Однако предлагаемая мера, по ее данным, требует комплексной оценки с учетом экономических, социальных и отраслевых последствий.

Читайте по теме С заботой о детях. Повысить акциз на сладкие напитки и чипсы предлагает Минздрав

«Сахар и продукция его переработки относятся к категории продовольственной безопасности. В этой связи возникает очевидный парадокс: с одной стороны, государство направляет значительные средства на поддержку фермеров и переработчиков, с другой — предлагаются меры, существенно увеличивающие налоговую нагрузку на продукцию переработки сельскохозяйственного сырья. Предлагаемое увеличение акцизной нагрузки фактически может привести к снижению экономической привлекательности переработки сельхозсырья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производство компотов, нектаров и фруктовых напитков напрямую связано с закупкой сырья у отечественных фермеров.

Повышение акцизной нагрузки может привести к следующим последствиям:

рост себестоимости продукции;

снижение конкурентоспособности отечественных производителей;

сокращение закупок сырья;

снижение доходов фермерских хозяйств;

снижение загрузки перерабатывающих предприятий;

сокращение рабочих мест в регионах.

Таким образом, налоговая мера, направленная на регулирование потребления, может иметь прямые негативные последствия для сельской экономики, опасаются в ассоциации.

Кроме того, там считают, что повышение налоговой нагрузки неизбежно приведет к удорожанию отечественной продукции.

«При этом рынок Кыргызской Республики является открытым, и уже сегодня активно присутствует продукция из соседних стран — Афганистана, Казахстана, Узбекистана, России и других. В последние годы наблюдается рост поставок подслащенной воды и напитков, которые активно продвигаются через каналы HoReCa и розничные сети. В случае повышения акцизов на отечественную продукцию потребитель будет выбирать более дешевые импортные напитки. Так отечественные производители потеряют часть рынка. В результате налоговая мера может привести не к улучшению здоровья населения, а к перераспределению рынка в пользу импортной продукции», — говорится в обращении.

Читайте по теме Акциз на соки сделает продукцию кыргызстанских производителей неконкурентной

Также подчеркивается, что стремление производителей снизить налоговую нагрузку может привести к замещению сахара искусственными подсластителями. Таким образом, предлагаемая мера может привести к замене натурального сахара химическими аналогами, что не всегда соответствует целям улучшения общественного здоровья.

В Ассоциации развития АПК также напомнили, что резкое повышение акцизов приводило к:

росту нелегального оборота;

контрабанде продукции;

увеличению доли неучтенного рынка.

В обращении отмечается, что в КР сегодня отсутствует достаточная лабораторная инфраструктура, которая могла бы обеспечивать оперативное определение содержания сахара и регулярный лабораторный контроль.

Производители и переработчики поддерживают необходимость реализации мер по укреплению здоровья населения. Однако предлагают решать задачу комплексно, включая:

образовательные программы;

информационные кампании;

формирование культуры здорового питания;

развитие физической активности.

Фискальные меры должны рассматриваться лишь как один из элементов политики, а не основной инструмент регулирования, заключили в ассоциации.

Отметим, в нашей стране сейчас действует единый акциз на сахаросодержащие напитки в 3 сома за литр, независимо от фактического содержания сахара. Предлагаемая инициатива предусматривает переход к дифференцированной системе, при которой ставка будет зависеть от содержания сахара.