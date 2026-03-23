Экономика

Бывший сотрудник ОсОО «Газпром Кыргызстан» получил назначение в органах ЕЭК

Аманат Ишимов назначен заместителем директора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Аманат Ишимов назначен заместителем директора департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК

Аманат Ишимов родился в 1984 году в Бишкеке. В 2006-м окончил факультет международных отношений Кыргызско-Российского Славянского университета по специальности «мировая экономика», а также бакалавриат Университета Арнема и Наймегена (Нидерланды) по специальности «международная логистика».

В 2007 году получил степень магистра по направлению «Международный бизнес и управление» в Вестминстерском университете (Великобритания). Кандидат экономических наук.

В 2007-2014 годах состоял на дипломатической службе: работал в центральном аппарате МИД, посольстве КР в Австрии.

В 2014-2023 годах — начальник отдела подготовки и проведения закупок ОсОО «Газпром Кыргызстан».

В 2023-2025 годах — операционный директор международной компании в Объединенных Арабских Эмиратах.
Материалы по теме
Департамент трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК возглавила Айгуль Рыскулова
В Кыргызстане будут заранее просчитывать, какие кадры нужны экономике
В мэрии Бишкека ввели дополнительные штатные единицы замглав районов
В ЕАЭС упростили перевозку опасных грузов
Художественным руководителем молодежного театра «Учур» стал Уланбек Омуралиев
Двух замминистра сельского хозяйства КР освободили от должностей
Чингиз Бапаев стал акимом Кара-Суйского района Ошской области
В Токмоке сменился мэр. Вместо Алтынбека Эргешова назначен Кутпидин Шакиров
В Кыргызстане назначены акимы ряда районов
Урмат Асанбаев назначен директором Госагентства физкультуры и спорта
