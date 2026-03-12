14:10
В ЕАЭС упростили перевозку опасных грузов

В Евразийском экономическом союзе упростили перевозку опасных грузов. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила общие подходы к гармонизации в ЕАЭС отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на перевозку опасных грузов при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов.

Документ определяет для всех государств-членов общие рекомендации к определению сроков выдачи и действия спецразрешений, формы заявления и указываемых в нем сведений. Странам ЕАЭС рекомендовано определить следующие сроки:

  • выдачи специального разрешения — не более шести рабочих дней;
  • срока действия специального разрешения — не более одного календарного года.

«Реализация рекомендации позволит упростить процесс оформления и получения перевозчиками спецразрешений, снизить издержки перевозчиков при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур», — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

До 10 марта 2026 года процедуры получения спецразрешений на транзит или перевозку опасных грузов регулировали национальные законодательства. Это усложняло логистику, увеличивало административные издержки и нередко приводило к задержкам на границах.
