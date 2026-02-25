09:23
Общество

Проект соглашения о борьбе с нелегальным контентом направлен в страны ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия одобрила запуск процедуры, необходимой для подписания соглашения о борьбе с нелегальным контентом в интернете.

Проект документа о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности передан в страны ЕАЭС для прохождения внутригосударственных процедур перед подписанием.

Напомним, соглашение устанавливает меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете. Предусмотрено применение мер по ограничению доступа к нелегальному контенту в судебном порядке, установлению обязанности владельцев интернет-ресурсов ограничивать доступ к такому контенту на основании судебного решения, а также по формированию электронного реестра для учета информационных ресурсов, доступ к которым ограничен.

По словам министра по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыта Султанова, все страны ЕАЭС завершили внутригосударственное согласование проекта, что позволяет говорить о готовности документа к подписанию. 
