Общество

Департамент трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК возглавила Айгуль Рыскулова

Департамент трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК возглавила Айгуль Рыскулова. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Айгуль Рыскулова родилась в городе Фрунзе (ныне Бишкек) в 1964 году. Она дочь выдающегося советского киргизского актера, народного артиста СССР Муратбека Рыскулова. Замужем, имеет сына.

Айгуль Рыскулова

В 1983 году окончила юридический факультет Киргизского государственного университета. В 1993 окончила Академию труда и социальных отношений в Москве по специальности «экономист труда».

Ее карьера охватывает работу в судебной системе, министерствах и международных организациях:

Работала в структурах социальной защиты, занимала пост министра труда и социального развития, а также была председателем Государственного комитета по миграции и занятости.

В 2014-2018 годах занимала должность вице-мэра Бишкека по социальным вопросам. С 2020 по 2024 год являлась полпредом Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. 

Айгуль Рыскулова отмечена государственными наградами за вклад в развитие страны, включая медаль «Данк» и звание «Заслуженный работник государственной службы Кыргызской Республики». Ее часто называют одной из женщин, стоявших у истоков независимого Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366426/
