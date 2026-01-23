Сбор до 578 миллиардов сомов в виде налогов прогнозирует Минфин в текущем году

Сбор до почти 578 миллиардов сомов в виде налогов прогнозирует Министерство финансов Кыргызстана в текущем году. Такие цифры содержатся в материалах ведомства о фискальных рисках на 2025— 2030 годы.

Специалисты Минфина разработали три сценария, касающихся объема налоговых доходов государственного бюджета:

базовый фискальный сценарий — 458,4 миллиарда сомов;

оптимистичный — 577,6 миллиарда сомов;

пессимистичный — 412,7 миллиарда сомов.

Данные о фактическом поступлении налоговых отчислений в целом за 2025 год станут известны к концу января.