Пилотная система электронного счета-фактуры с ЭТТН вызывает много вопросов

Пилотный проект электронного счета-фактуры с элементами электронной товарно-транспортной накладной, который тестируется с участием бизнеса, выявил ряд проблем и вызвал вопросы у предпринимателей.
На площадке диалога между бизнесом и государством на тему «Налоговая политика и администрирование: диалог бизнеса и государства» обсудили внедрение нового электронного документа — счета-фактуры с элементами товарно-транспортной накладной.
Руководитель Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева подняла вопрос о реализации пилотного проекта. По ее словам, ассоциация участвует в пилоте, но сроки его внедрения остаются сжатыми.
В ответ представитель Налоговой службы пояснил, что действующая система ЭСФ работает с 2020 года. Для ее совершенствования и интеграции с другими цифровыми решениями создали рабочую группу.
По его словам, новая система направлена на упрощение процедур, но как фискальный орган Налоговая служба должна сохранять элементы контроля. В частности, планируется внедрение единого входа во все системы ГНС через «Кабинет налогоплательщика».
Рассматривается возможность расширения функционала, в том числе просмотра информации о контрагентах, что является одним из частых запросов со стороны бизнеса.
Отдельное внимание уделено внедрению механизма «виртуального склада». Предполагается, что склад будет создаваться автоматически при регистрации налогоплательщика, а основная логика системы «один плательщик — один склад». Это необходимо для обеспечения прослеживаемости товаров, в том числе в рамках требований Евразийского экономического союза.
Руководитель Ассоциации поставщиков обратила внимание на практические сложности для бизнеса. Она заметила, что у крупных предпринимателей может быть несколько складов, между которыми перемещается товар, и предложенная модель больше подходит для малого бизнеса.
У дистрибьютора все понятно: товар оприходовали — товар продали. А у производителя как? Это лишние транзакции. И в целом внедрение проекта — расходы для государства.Гульнара Ускенбаева
В ответ представитель ГНС заверил, что при внедрении новой системы дополнительных расходов для бизнеса быть не должно.
Он также добавил, что порядок оформления документов сохранится аналогичным действующей системе ЭСФ. В части списания и оприходования товаров Налоговая служба готова предложить решения, включая пакетную загрузку данных и API-интеграцию для автоматизации процессов.