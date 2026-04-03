08:51
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Экономика

Пилотная система электронного счета-фактуры с ЭТТН вызывает много вопросов

Пилотный проект электронного счета-фактуры с элементами электронной товарно-транспортной накладной, который тестируется с участием бизнеса, выявил ряд проблем и вызвал вопросы у предпринимателей.

На площадке диалога между бизнесом и государством на тему «Налоговая политика и администрирование: диалог бизнеса и государства» обсудили внедрение нового электронного документа — счета-фактуры с элементами товарно-транспортной накладной.

Руководитель Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева подняла вопрос о реализации пилотного проекта. По ее словам, ассоциация участвует в пилоте, но сроки его внедрения остаются сжатыми.

24.kg
Фото 24.kg
Гульнара Ускенбаева отметила, что новый электронный документ унаследовал недостатки сразу двух систем — электронного счета-фактуры и электронной товарно-транспортной накладной. В связи с этим она поинтересовалась дальнейшими планами по внедрению и подчеркнула, что запуск проекта потребует дополнительных затрат со стороны бизнеса.

В ответ представитель Налоговой службы пояснил, что действующая система ЭСФ работает с 2020 года. Для ее совершенствования и интеграции с другими цифровыми решениями создали рабочую группу.

По его словам, новая система направлена на упрощение процедур, но как фискальный орган Налоговая служба должна сохранять элементы контроля. В частности, планируется внедрение единого входа во все системы ГНС через «Кабинет налогоплательщика».

Рассматривается возможность расширения функционала, в том числе просмотра информации о контрагентах, что является одним из частых запросов со стороны бизнеса.

Отдельное внимание уделено внедрению механизма «виртуального склада». Предполагается, что склад будет создаваться автоматически при регистрации налогоплательщика, а основная логика системы «один плательщик — один склад». Это необходимо для обеспечения прослеживаемости товаров, в том числе в рамках требований Евразийского экономического союза.

Руководитель Ассоциации поставщиков обратила внимание на практические сложности для бизнеса. Она заметила, что у крупных предпринимателей может быть несколько складов, между которыми перемещается товар, и предложенная модель больше подходит для малого бизнеса.

У дистрибьютора все понятно: товар оприходовали — товар продали. А у производителя как? Это лишние транзакции. И в целом внедрение проекта — расходы для государства.

Гульнара Ускенбаева

В ответ представитель ГНС заверил, что при внедрении новой системы дополнительных расходов для бизнеса быть не должно.

Он также добавил, что порядок оформления документов сохранится аналогичным действующей системе ЭСФ. В части списания и оприходования товаров Налоговая служба готова предложить решения, включая пакетную загрузку данных и API-интеграцию для автоматизации процессов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/368822/
просмотров: 1945
Версия для печати
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;2&nbsp;апреля Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В&nbsp;Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и&nbsp;государственный долг В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: &laquo;Дордой&raquo; и&nbsp;&laquo;Кара-Суу&raquo; дали до&nbsp;1,3 миллиарда сомов Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на...
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления
08:29
В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки
08:11
Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР
07:53
Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Дворца спорта в Бишкеке
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие