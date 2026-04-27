Экономика

Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля

Фото из интенета. Сом продолжается укрепляется к основным валютам, кроме юаня

Доллар третий раз подряд обновил годовой минимум, а российский рубль показал наиболее заметное снижение. Подешевели также евро и казахстанский тенге. Китайский юань стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4032 сома (снижение на 0,01 процента). Валюта продолжает дешеветь, вновь обновив годовой минимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,24 сома, продажа — 87,72 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,1787 сома (снижение на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,91 сома, продажа — 102,92 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1593 сома (снижение на 0,6 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,138 сома, продажа — 1,172 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,188 сома (снижение на 0,53 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1646 сома, продажа — 0,1968 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7902 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,45 сома, продажа — 13,15 сома.

  • Шестую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
