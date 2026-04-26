Три месторождения в Иссык-Кульской области выставлены на аукцион. Об этом информирует Кыргызская геологическая служба.

Уточняется, что объявлен аукцион на предоставление лицензий на право пользования недрами. Выставлены месторождение Курментинское с суглинками в Тюпском районе, месторождение Кургаксай с гипсом и участок «Центральный» на месторождении Согуты с каолином и кварцевым песчаником в Тонском районе.

Стартовая цена первого лота составляет 7,3 тысячи сомов, второго — 4 тысячи сомов и третьего — 55,1 тысячи сомов.

Аукцион по участкам в Тюпском районе пройдет 11 июня 2026 года.

Аукцион по участкам в Тонском районе состоится 12 июня 2026 года.

Документы для участия нужно подать в Кыргызскую геологическую службу. Заявки принимаются до 8 июня 2026 года.