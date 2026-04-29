30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кара-Жыгач, Чок-Тал, Льва Толстого, Иссык-Куль, Кок-Ойрок, Жетиген, Кожомкула);

9.00-14.00 — микрорайон «Джал-29» (улица Тыналиева);

9.00-17.00 — отрезки улиц Ташкентская, Турусбекова, проспекта Жибек Жолу, улицы Леваневского, Матыева, СЭЗ «Бишкек», села Кашка-Суу (природный парк «Ала-Арча», альплагерь № 23, улица Лесхоз), Берлик (улицы Западная, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок), Гроздь (улицы Участок, Гроздинская, Шаршенова, Рыскулбекова, Чингиза Айтматова, Ынтымак, Заводская, Чуйская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, ДЭУ);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Садыкова);

9.00-12.00 — жилмассивы «Красный Строитель» (улицы Криворожская, Нурекская, Набережная, Бухарская, переулки Калмыцкий, Каунасский), «Ак-Босого» (улицы Чуй 12-13-14-15-16-55, Саадаева);

9.00-13.00 — жилмассив «Дордой» (улицы 1-2-3-4-5-6-7, Эмгекчил, Кожевенная), северная объездная дорога;

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Умут, Максат, Жаштык);

12.00-16.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик 1-2-3-4, Центральная);

13.00-16.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Наристе, Анарбеков, Жибек, Нооруз, Анар, Ак-Уул, Чубак).

2 Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-15.30 — город Кара-Балта (улица Шевченко);

9.00-16.00 — села Кызыл-Дыйкан, Первомай (улица Калыйбекова).

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Шабдан (улица Эшимкан), город Орловка (улицы Ленина, Арычная, Московская, Свердлова), село Чым-Коргон (улица Казакбаева).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Жарбаш, Интернациональное (улицы Первомайская, дома 1-43, 2-80, Молодежная, Лермонтова, Пушкина, Карла Маркса, 50 лет Октября, Интернациональное, Пионерская, Новая), Киргшелк (улица Верхняя);

9.00-12.00 — город Кант (улица Комарова);

8.30-12.00 — село Люксембург (улица Мира, цемзавод).

Московский РЭС

9.00-18.00 — село Сыйдалы (улицы Медаралы, Чичерина);

9.00-17.00 — села Сретенка (улица Крупской, школа), Садовое (улица Громова, школа имени Бажана).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Саргоо.

Сокулукский РЭС

9.00-14.00 — село Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Советская, Алма-Атинская, Больничная, Свобода, Правда, Строительная, Фрунзе, Бакыт, Мельничная, Калинина, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Труда, Батаева, Свердлова, Ключевая, Ленина, Белинского, переулок 40 лет Победы, детский сад «Лунтик», профлицей № 114, детские сады № 1, «Ак-Шоола», школа «Давха», медресе);

9.30-13.00 — село Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, Садовая, Юбилейная, Намазалы ажи, Беговая, Канал, Проектируемая, учебный полигон, улицы Зеленая, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Бригада, дом 2), село Камышановка (улицы Фрунзе, Спортивная);

9.30-16.00 — село Кожомкул (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Проектируемая, Западная, Степная), станция «Сокулук», села Кун-Туу (улицы Спортивная, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Сейдесембаева, Новая, Джамгырчинова, Ашырбек, Ленина, Саадабая, Момунжанова, Бейшеналиева, Сырдыбай Кудайбергенов, Каменная, Касым, переулок Больничный, почта, ГСВ), Кун-Туу (Кун-Тууйский айыл окмоту), Шалта (улицы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка, школа имени Дооронбекова, детский сад);

9.30-17.00 — село Шалта (улица Алмазбекова);

9.00-17.00 — села Сокулук (улица Фрунзе), Асылбаш (улицы Жайчи, Мира).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села станция Ивановка (улица Гагарина), Нурманбет (улица Пушкина).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улицы Киргизская, Веселая, Саадаева, Больничная);

9.00-13.00 — город Токмок (улицы Набережная, Киргизская, Луговая, Ломоносова, Комсомольская, Ключевая).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Ахунбаева, Нарынская, Тыныстанова, дом 58), села Черик, Долон, Кош-Добо, Тюп, Кереге-Таш, Ак-Чий, Кызыл-Кыя, Отрадное, Ичке-Жергез, Жергез, Кайырма-Арык, Кара-Кыз, Боз-Учук, Энчилеш, Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Качыбек, Каракол, Кабак, Чырак, Кичи Жаргылчак, Саруу, Бостери, Корумду, Ананьево.

4 Нарынская область