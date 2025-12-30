Поставки товаров из Кыргызстана в Россию серьезно затруднились. Теперь каждая партия товара должна сопровождаться договором между поставщиком из КР и покупателем РФ, который выступает официальным декларантом груза и несет ответственность за уплату НДС. До введения новых требований грузы свободно доставлялись напрямую на склады распределительных центров популярных торговых площадок.

Какие последствия последовали после введения новых правил:

массовая отмена ранее заключенных контрактов производителями и поставщиками;

резкое сокращение объемов ввозимых товаров;

недостаток оборотных средств у экспортеров Кыргызстана, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

«Когда и как ситуация выправится?», «Что для этого потребуется?», «Можно ли компенсировать потери автоперевозчиков?» — на эти вопросы ответил доцент кафедры налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве России Алексей Костин.

По его словам, в последние годы особую актуальность приобрела задача выявления контрафактных и иных товаров, ввезенных через границу с нарушением установленных таможенных правил, при их перемещении внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе по направлениям, связанным с поставками из государств Центральной Азии, включая Кыргызскую Республику. С учетом сформированности в ЕАЭС единых таможенных правил страны — участницы стремятся унифицировать и гармонизировать не только правила перемещения товаров через таможенную границу объединения, но и все сопутствующие этому процессу операции (например, сертификация товаров, внедрение систем прослеживаемости и управления рисками).

«В частности, Россия и Беларусь уже объединили свои усилия в борьбе с основными таможенными рисками, создав в 2022 году межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками Таможенного комитета Союзного государства в целях реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. С основной задачей — обеспечение экономической безопасности РФ и РБ, минимизируя таможенные риски и создавая равные условия для бизнеса, межгосударственный центр успешно справляется. В 2024-м его основные усилия направлены на отслеживание нарушений при перемещении товаров, имеющих приоритетное значение, высокий уровень риска занижения стоимости и неверной классификации, влияющих на объем платежей в бюджеты стран. Благодаря этому в бюджеты доначислили около 60 миллионов рублей. Всего в прошлом году сотрудники центра помогли пресечь 250 нарушений на общую сумму более 800 миллионов рублей», — рассказал Алексей Костин.

Вопрос присоединения к совместной работе над управлением таможенными рисками таможенных служб всех государств — членов ЕАЭС сейчас является открытым. Об этом свидетельствует пока неучастие Казахстана и Кыргызстана в аналогичных форматах координации по отдельным категориям товаров.

«В течение последних лет таможенные органы сталкиваются с нелегкой задачей выявления товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу, и в особенности фальсифицированной продукции, которая представляет непосредственную угрозу для потребителей, поскольку часто не соответствует стандартам безопасности, установленным техническим регламентом, а также иным нормам, регулирующим качество товаров. Участившиеся случаи ввоза таких товаров из стран — участниц ЕАЭС в РФ приводят к принятию руководством государства соответствующих мер. Ответом на ввоз в Россию товаров из санкционного списка через отдельные участки границы стало создание мобильных групп ФТС страны. В настоящее время ответом на существующие риски выступил Указ президента РФ «Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахском участке государственной границы Российской Федерации». Целью его принятия являются необходимость легализации уже ввезенных в ЕАЭС товаров, а также сосредоточенность на высокорисковых операциях (занижение стоимости, неверная классификация и так далее).

В условиях острой бюджетной дефицитности и усиления конкурентной борьбы между дешевым теневым импортом и более дорогой продукцией импортозамещения данная деятельность, вероятно, получит дальнейшее развитие и будет осуществляться с повышенной интенсивностью посредством межведомственной координации», — пояснил Алексей Костин.

Целью является обеспечение функционирования механизма контроля за своевременностью и полнотой уплаты всеми импортерами обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

Эксперт считает, что, скорее всего, Казахстану и Кыргызстану следует пойти по пути Беларуси в создании рабочих групп для обсуждения вопросов управления таможенными рисками. Сейчас формируется новый, более организованный рынок, и основная тяжесть адаптации ложится на бизнес, который должен выработать новые модели работы в изменившихся условиях.

Само же формирование организованного рынка зависит от быстрого и качественного перестроения своей деятельности бизнес-сообщества. Преуспеет тот бизнес, который быстрее адаптируется к роли не просто перевозчика/посредника/продавца, а полноценного участника регулируемой внешнеэкономической деятельности.

Напомним, ранее КР и РК выступили против предложенного РБ расширения пилота по проверке таможенными органами одежды и обуви в рамках утвержденных областей риска — не только их усредненной стоимости и количества, но и информации об их характеристиках, торговых марках, производителях и стране происхождения, включая контроль конкретных брендов.