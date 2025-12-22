09:39
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Экономика

Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС

Кыргызстан и Казахстан выступили против предложенного Беларусью расширения пилота по проверке таможенными органами одежды и обуви в рамках утвержденных областей риска — не только их усредненной стоимости и количества, но и информации об их характеристиках, торговых марках, производителях и стране происхождения, включая контроль конкретных брендов. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что два государства не поддержали распространение одобренного ранее коллегией Евразийской экономической комиссии пилотного проекта по определению областей риска при таможенном декларировании одежды и обуви на конкретные торговые марки, потребовав сначала рассмотрения вопроса о пилоте судом союза.

Сопротивление уже запущенному процессу по обелению торгового рынка в пределах ЕАЭС может объясняться выгодой, получаемой членами объединения от выпуска товаров их таможенными органами, притом, что львиная доля импорта в конечном счете направляется на рынок РФ. Вопрос будет поднят на президентский уровень на Высшем экономическом совете ЕАЭС, однако на фоне торможения союзной работы над прозрачностью импорта российская сторона, вероятнее всего, продолжит усиливать меры по ужесточению контроля на национальном уровне, говорится в статье.

По данным издания, представители КР и РК заявили о «нецелесообразности принятия каких-либо решений по определению областей рисков... до получения консультативного заключения суда союза».

В условиях напряженной ситуации с доходами бюджета, а также жесткой конкуренции дешевого серого импорта с более дорогой продукцией импортозамещения эта работа, вероятнее всего, будет продолжена и усилена за счет межведомственной координации с целью обеспечения данными механизма «обратного счета» при контроле уплаты импортерами всех необходимых по закону платежей, отмечается в публикации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355377/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС нужны прозрачные, стабильные и предсказуемые условия торговли — Жапаров
Заседание Высшего Евразийского экономического совета: какие документы подписаны
При проверках в строительной отрасли есть коррупционные риски, считает эксперт
До 10 минут хотят сократить проверку на границе таможенники стран ЕАЭС
Самат Исабеков назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК
Казахстан выступил за ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан — против
Тарифную льготу на ввоз электромобилей в Кыргызстан в 2026 году предоставил ЕАЭС
До 93 процентов выросла доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС
За 10 лет объем ввозимой торговли в ЕАЭС достиг $100 миллиардов — глава кабмина
В США планируют проверять социальные сети у въезжающих в страну туристов
Популярные новости
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Рубль и&nbsp;евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;декабря Рубль и евро прекратили дорожать, тенге заметно подрос. Курс валют на 18 декабря
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
За&nbsp;два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11&nbsp;миллионов сомов с&nbsp;банковских карт За два месяца кыргызстанцы потеряли почти 11 миллионов сомов с банковских карт
Бизнес
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
22 декабря, понедельник
09:22
Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс...
09:19
Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
08:57
Более 600 новых служебных автомобилей получили подразделения МВД в 2025 году
08:35
В СНГ будут сотрудничать по вопросу медицинского страхования трудовых мигрантов
08:23
В Китае ночью произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане