Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС

Кыргызстан и Казахстан выступили против предложенного Беларусью расширения пилота по проверке таможенными органами одежды и обуви в рамках утвержденных областей риска — не только их усредненной стоимости и количества, но и информации об их характеристиках, торговых марках, производителях и стране происхождения, включая контроль конкретных брендов. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что два государства не поддержали распространение одобренного ранее коллегией Евразийской экономической комиссии пилотного проекта по определению областей риска при таможенном декларировании одежды и обуви на конкретные торговые марки, потребовав сначала рассмотрения вопроса о пилоте судом союза.

Сопротивление уже запущенному процессу по обелению торгового рынка в пределах ЕАЭС может объясняться выгодой, получаемой членами объединения от выпуска товаров их таможенными органами, притом, что львиная доля импорта в конечном счете направляется на рынок РФ. Вопрос будет поднят на президентский уровень на Высшем экономическом совете ЕАЭС, однако на фоне торможения союзной работы над прозрачностью импорта российская сторона, вероятнее всего, продолжит усиливать меры по ужесточению контроля на национальном уровне, говорится в статье.

По данным издания, представители КР и РК заявили о «нецелесообразности принятия каких-либо решений по определению областей рисков... до получения консультативного заключения суда союза».

В условиях напряженной ситуации с доходами бюджета, а также жесткой конкуренции дешевого серого импорта с более дорогой продукцией импортозамещения эта работа, вероятнее всего, будет продолжена и усилена за счет межведомственной координации с целью обеспечения данными механизма «обратного счета» при контроле уплаты импортерами всех необходимых по закону платежей, отмечается в публикации.