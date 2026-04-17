В Кыргызстане льготы на электричество продлили до 2027 года

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о внесении изменений в меры поддержки малообеспеченных граждан при оплате электроэнергии.

Согласно документу, льготы продлевают до 1 января 2027 года.

При этом меняется механизм поддержки. Вместо прежних компенсаций за тариф вводится адресная помощь семьям, получающим пособие «үй-бүлөгө көмөк» и имеющим детей до 16 лет.

Поддержка рассчитывается исходя из объема потребления:

в летний период — до 400 киловатт-часов в месяц;

в зимний период — до 700 киловатт-часов в месяц.

Указ вступит в силу через десять дней.

